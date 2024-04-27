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Новости
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Минфин думает над исключением из льготной ипотеки семей с высокими зарплатами

Дата публикации: 27 апр 2024
Минфин думает над исключением из льготной ипотеки семей с высокими зарплатами

«Семейную ипотеку» предлагают выдавать в зависимости от уровня дохода заемщиков. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Мы также обсуждаем возможность введения некоего ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека, или он может и так заплатить рыночную ставку?», — сказал он РБК.

По словам Чебескова, в Минфине не исключают, что программу для таких семей сохранят, но при этом увеличат ставку. Замминистра отметил, что сейчас как раз обсуждается ее повышение, однако о каком значении идет речь, не уточнил.

Вместе с тем, как рассказал Чебесков, власти готовы снижать ставку по «Семейной ипотеке» при рождении второго и следующих детей. Что касается возможного распространения этой программы на «вторичку», Минфин и Минстрой такую идею не поддерживают, резюмировал замминистра.

На этой неделе стало известно, что в Минфине обсуждают повышение ставки по «Семейной ипотеке» для заемщиков с детьми старше 6 лет вдвое, до 12%. Это одно из предложений, прозвучавших в ходе дискуссии об условиях продления программы.

«Семейная ипотека» действует до конца июня этого года. Продлить ее до 2030-го поручил президент России Владимир Путин. При этом для семей с детьми до 6 лет ставка останется прежней — 6%. Для тех, у кого дети старше, условия должны измениться.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии15
А
Анна С.
04 июн 2024

НАША МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 ЛЕТ НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС И ВИНОЙ ВСЕМУ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ, ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ КВАРТИР, ИХ УЖАСНОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТНОШЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЮ КАК ЗАРАБОТКУ, А ТАКЖЕ ВЫСОКИЕ СТАВКИ ИПОТЕКИ! У МЕНЯ 3 ДЕТЕЙ 7, 9, 13 ЛЕТ МЫ ЖИВЕМ НА СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ!!!! ВЫ ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ КАК ТЯЖЕЛО СО ВСЕМ СКАРБОМ МЕБЕЛЬЮ И ВЕЩАМИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ КАЖДЫЕ 2-3 ГОДА НА НОВОЕ СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ!?? НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ И ВТОРИЧКУ МОЖНО БЫЛО СЕМЬЕ ПРОДАТЬ ВЫГОДНО, А НЕ ПОД 20% ИПОТЕКИ И НОВУЮ КВАРТИРУ КУПИТЬ ХОРОШЕЙ ПЛОЩАДИ И НЕ ПО КОСМИЧЕСКИМ ЦЕНАМ?!!!

Домклик
05 июн 2024

Анна С.здравствуйте. Сожалеем, что вы находитесь в такой ситуации. Возможно когда-нибудь ключевая ставка Центрального банка снова станет ниже, вслед за этим смогут снизиться процентные ставки по ипотеке.

П
Пользователь
05 мая 2024

Бедные депутаты.Как они теперь будут выживать без льготной ипотеки?Общагу будут снимать?

С
Светлана Б.
29 апр 2024

Очень ограниченное время получается семья может воспользоваться льготной ипотекой в 4-5лет детки. Мамы до 3х лет в декрете, вряд ли один папа потянет и ипотеку, и содержать семью целиком. Мамы не работают, потом 2НДФЛ банк захочет за ГОД. Пока мама выйдет на работу и отработает этот год аккурат ребенку исполнится 4.

И
Иван П.
28 апр 2024

А вообще сейчас семейную ипотеку дают если ребёнок родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2023 года. У кого ребёнок родился в 2024 году и он первый под семейную ипотеку уже не попадают. Вот вам и продление до 2030.

О
Ольга Д.
28 апр 2024

А депутаты не хотят увеличить сумму кредита для ДВ? Почему в Москве до 12 млн, а на ДВ до 6? Они не в курсе что жилье на Дальнем востоке в 2 раза дороже Москвы?

На Камчатке купить 3шку в новострое (по семейной нельзя вторичку) стоит от 15 млн чёрный ключ. А трёшка на вторичном рынке с ремонтом 10-12 млн.

То есть семья с детьми не может позволить себе квартиру в новострое, при ипотеке 6 млн , накопить невозможно.

Ш
Шамиль А.
28 апр 2024

Здравствуйте надо снизить процентные ставки на вторичке 16-17% куда это

Домклик
30 апр 2024

Шамиль А.Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!

М
Марина Г.
27 апр 2024

Да когда же это все закончится.. Кто то диктует нам свои правила... Кто то получает 500 тысяч, а я педагог получаю 30.. Как я устала😭 мне 36 лет, я не могу заработать на этот гребаный первоначальный взнос... Да когда же люди на верхах нажруться... Крик души.. Когда уже все это закончится.. 😭😭😭

А
Александр Ш.
27 апр 2024

Простите, а чем семьи с детьми старше 6 лет не угодили Минфину? Какие аргументы? Или просто мы так решили? А они вообще в курсе, что на детей школьного возраста траты еще больше, чем на дошкольников?

Опять же, что касается людей получающих высокие зарплаты. А они чем не угодили? Такие люди как правило работают больше и лучше, чем многие "слуги народа", придумывающие такие поправки. С такими ценами и ставками, даже льготными, многие люди, получающие обычную зарплату не могут себе позволить даже льготную ипотеку. Может стоить сначала взять под контроль рынок недвижимости и ценообразование? А то у нас получается сначала придумают, для видимости какие они хорошие, а потом начинают ограничивать. Зато беженцам и мигрантам полные преференции. И это касается не только вопросов приобретения жилья, но и в целом многих социальных вопросов. Они бы лучше продумали как удержать население в некоторых регионах с помощью льготных программ, а не как ограничить.

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