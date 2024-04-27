Минфин думает над исключением из льготной ипотеки семей с высокими зарплатами
«Семейную ипотеку» предлагают выдавать в зависимости от уровня дохода заемщиков. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
«Мы также обсуждаем возможность введения некоего ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека, или он может и так заплатить рыночную ставку?», — сказал он РБК.
По словам Чебескова, в Минфине не исключают, что программу для таких семей сохранят, но при этом увеличат ставку. Замминистра отметил, что сейчас как раз обсуждается ее повышение, однако о каком значении идет речь, не уточнил.
Вместе с тем, как рассказал Чебесков, власти готовы снижать ставку по «Семейной ипотеке» при рождении второго и следующих детей. Что касается возможного распространения этой программы на «вторичку», Минфин и Минстрой такую идею не поддерживают, резюмировал замминистра.
На этой неделе стало известно, что в Минфине обсуждают повышение ставки по «Семейной ипотеке» для заемщиков с детьми старше 6 лет вдвое, до 12%. Это одно из предложений, прозвучавших в ходе дискуссии об условиях продления программы.
«Семейная ипотека» действует до конца июня этого года. Продлить ее до 2030-го поручил президент России Владимир Путин. При этом для семей с детьми до 6 лет ставка останется прежней — 6%. Для тех, у кого дети старше, условия должны измениться.
Условия программы «Семейная ипотека»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
НАША МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 ЛЕТ НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС И ВИНОЙ ВСЕМУ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ, ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ КВАРТИР, ИХ УЖАСНОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТНОШЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЮ КАК ЗАРАБОТКУ, А ТАКЖЕ ВЫСОКИЕ СТАВКИ ИПОТЕКИ! У МЕНЯ 3 ДЕТЕЙ 7, 9, 13 ЛЕТ МЫ ЖИВЕМ НА СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ!!!! ВЫ ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ КАК ТЯЖЕЛО СО ВСЕМ СКАРБОМ МЕБЕЛЬЮ И ВЕЩАМИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ КАЖДЫЕ 2-3 ГОДА НА НОВОЕ СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ!?? НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ И ВТОРИЧКУ МОЖНО БЫЛО СЕМЬЕ ПРОДАТЬ ВЫГОДНО, А НЕ ПОД 20% ИПОТЕКИ И НОВУЮ КВАРТИРУ КУПИТЬ ХОРОШЕЙ ПЛОЩАДИ И НЕ ПО КОСМИЧЕСКИМ ЦЕНАМ?!!!
Анна С.здравствуйте. Сожалеем, что вы находитесь в такой ситуации. Возможно когда-нибудь ключевая ставка Центрального банка снова станет ниже, вслед за этим смогут снизиться процентные ставки по ипотеке.
Бедные депутаты.Как они теперь будут выживать без льготной ипотеки?Общагу будут снимать?
Очень ограниченное время получается семья может воспользоваться льготной ипотекой в 4-5лет детки. Мамы до 3х лет в декрете, вряд ли один папа потянет и ипотеку, и содержать семью целиком. Мамы не работают, потом 2НДФЛ банк захочет за ГОД. Пока мама выйдет на работу и отработает этот год аккурат ребенку исполнится 4.
А вообще сейчас семейную ипотеку дают если ребёнок родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2023 года. У кого ребёнок родился в 2024 году и он первый под семейную ипотеку уже не попадают. Вот вам и продление до 2030.
А депутаты не хотят увеличить сумму кредита для ДВ? Почему в Москве до 12 млн, а на ДВ до 6? Они не в курсе что жилье на Дальнем востоке в 2 раза дороже Москвы?
На Камчатке купить 3шку в новострое (по семейной нельзя вторичку) стоит от 15 млн чёрный ключ. А трёшка на вторичном рынке с ремонтом 10-12 млн.
То есть семья с детьми не может позволить себе квартиру в новострое, при ипотеке 6 млн , накопить невозможно.
Здравствуйте надо снизить процентные ставки на вторичке 16-17% куда это
Шамиль А.Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
Да когда же это все закончится.. Кто то диктует нам свои правила... Кто то получает 500 тысяч, а я педагог получаю 30.. Как я устала😭 мне 36 лет, я не могу заработать на этот гребаный первоначальный взнос... Да когда же люди на верхах нажруться... Крик души.. Когда уже все это закончится.. 😭😭😭
Простите, а чем семьи с детьми старше 6 лет не угодили Минфину? Какие аргументы? Или просто мы так решили? А они вообще в курсе, что на детей школьного возраста траты еще больше, чем на дошкольников?
Опять же, что касается людей получающих высокие зарплаты. А они чем не угодили? Такие люди как правило работают больше и лучше, чем многие "слуги народа", придумывающие такие поправки. С такими ценами и ставками, даже льготными, многие люди, получающие обычную зарплату не могут себе позволить даже льготную ипотеку. Может стоить сначала взять под контроль рынок недвижимости и ценообразование? А то у нас получается сначала придумают, для видимости какие они хорошие, а потом начинают ограничивать. Зато беженцам и мигрантам полные преференции. И это касается не только вопросов приобретения жилья, но и в целом многих социальных вопросов. Они бы лучше продумали как удержать население в некоторых регионах с помощью льготных программ, а не как ограничить.