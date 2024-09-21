Выдачи ипотеки в России выросли на 71% во втором квартале
Россияне в апреле-июне этого года взяли ипотечные кредиты на 1,8 трлн руб., это на 71% больше, чем в январе-марте. Такие данные приводит в аналитическом обзоре Центробанк.
«Выдачи ипотеки выросли до 1,8 трлн руб. с 1,1 трлн руб. в первом квартале 2024 года (+71%). При этом в сегменте строящегося жилья, обеспеченного господдержкой более чем на 90%, они увеличились в два раза (до 1 трлн руб. с 0,5 трлн руб.)», — говорится в материалах ЦБ.
В сегменте готового жилья рост выдач был более умеренным (+44%), с 0,6 трлн руб. до 0,8 трлн руб. Но и здесь основной объем пришелся на льготную ипотеку от застройщика, отметили ЦБ.
Доля льготной ипотеки, по данным регулятора, в апреле-июне увеличилась до 82%. Самой популярной программой оставалась «Семейная ипотека».
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
Добрый день!
Когда возобновится выдача кредитов по программе семейная ипотека?
Игорь К.С 18 сентября 2024 года Сбербанк приостановил запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита.
ДомкликК сожалению, уже 16 сентября, сидя в офисе Сбербанка и оформляя документы по покупке квартиры, нам было отказано со ссылкой на технические причины.
Игорь К.здравствуйте! Сожалеем, что банк отказал в выдаче кредита. Решение банка может измениться на любом этапе сделки до подписания кредитного договора.
Причины отказа не сообщаются, в отдельных случаях банк может дать рекомендации, чтобы заёмщик не получил отрицательного решения (если это уместно в конкретной сделке).