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Власти думают над повышением ставки по «Дальневосточной ипотеке»
Дата публикации: 17 апр 2024
Министерство финансов России обсуждает увеличение ставки по льготной программе «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.
«Идет дискуссия по "Дальневосточной ипотеке" с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что задачи, которые стояли перед программой, выполнены, то есть с точки зрения запуска строительства. А 2% — все-таки очень низкая минимальная ставка», — заявил он в ходе форума «Эксперт РА».
На сколько могут поднять ставку по программе, Чебесков не уточнил.
В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.
Узнать подробнее об условиях программы>>
Юля Тихонова
Автор статьи
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