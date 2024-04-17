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Власти думают над повышением ставки по «Дальневосточной ипотеке»

Дата публикации: 17 апр 2024
Власти думают над повышением ставки по «Дальневосточной ипотеке»

Министерство финансов России обсуждает увеличение ставки по льготной программе «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

«Идет дискуссия по "Дальневосточной ипотеке" с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что задачи, которые стояли перед программой, выполнены, то есть с точки зрения запуска строительства. А 2% — все-таки очень низкая минимальная ставка», — заявил он в ходе форума «Эксперт РА».

На сколько могут поднять ставку по программе, Чебесков не уточнил.

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома, а также получить деньги на строительство частного дома.

Узнать подробнее об условиях программы>>

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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