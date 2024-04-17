Москва остается лидером по выдаче льготной ипотеки среди регионов
Банки Москвы в марте выдали льготные ипотечные кредиты на 70 млрд руб., это больше, чем в других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в марте 2024 года составил 70 млрд руб. — это 22,4% от общероссийского объема льготной ипотеки», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
А за все время действия программ в столице выдали кредиты на 2,2 трлн руб.
По данным управления Росреестра по Москве, по сравнению с мартом прошлого года жители оформили на 19,3% ипотечных договоров меньше. Как отмечается, в 2022-2023 годах показатели за тот же период были рекордными.
«В целом можно заключить, что меры, направленные на адресный подход при использовании льготных программ, постепенно дают свои результаты», — пояснил руководитель управления столичного Росреестра Игорь Майданов.
При этом активность на ипотечном рынке столицы, по его словам, все равно остается высокой, о чем говорит незначительное снижение числа регистраций по сравнению с высокими показателями последних лет.
Всего за первый квартал этого года в столице зарегистрировали 26,7 тыс. ипотечных договоров. Это на 5,4% меньше, чем за тот же период 2023-го.
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Марина С.здравствуйте! Спасибо, мы очень рады ☺️