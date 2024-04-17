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Новости
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Москва остается лидером по выдаче льготной ипотеки среди регионов

Дата публикации: 17 апр 2024
Москва остается лидером по выдаче льготной ипотеки среди регионов

Банки Москвы в марте выдали льготные ипотечные кредиты на 70 млрд руб., это больше, чем в других регионах России. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в марте 2024 года составил 70 млрд руб. — это 22,4% от общероссийского объема льготной ипотеки», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

А за все время действия программ в столице выдали кредиты на 2,2 трлн руб.

По данным управления Росреестра по Москве, по сравнению с мартом прошлого года жители оформили на 19,3% ипотечных договоров меньше. Как отмечается, в 2022-2023 годах показатели за тот же период были рекордными.

«В целом можно заключить, что меры, направленные на адресный подход при использовании льготных программ, постепенно дают свои результаты», — пояснил руководитель управления столичного Росреестра Игорь Майданов.

При этом активность на ипотечном рынке столицы, по его словам, все равно остается высокой, о чем говорит незначительное снижение числа регистраций по сравнению с высокими показателями последних лет.

Всего за первый квартал этого года в столице зарегистрировали 26,7 тыс. ипотечных договоров. Это на 5,4% меньше, чем за тот же период 2023-го.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
М
Марина С.
17 апр 2024

Мне все статьи нравятся. Написано по делу и простым языком.

Домклик
18 апр 2024

Марина С.здравствуйте! Спасибо, мы очень рады ☺️

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