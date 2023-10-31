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Выдача льготной ипотеки в России побила рекорд

Дата публикации: 31 окт 2023
Выдача льготной ипотеки в России побила рекорд

Объем сентябрьской выдачи ипотек по льготным программам достиг 652 млрд рублей. Это стало максимальным результатом за период действия программ с господдержкой, говорится в материалах Банка России.

«Активность на рынке ИЖК продолжила расти за счет кредитования по программам господдержки, которое стало более привлекательным на фоне повышения рыночных ставок. Совокупный объем кредитов, выданных по программам господдержки, в сентябре увеличился более чем на четверть, до 652,4 млрд рублей (+28,0% за месяц), и достиг максимума за весь период действия программ», — указано в отчете.

Регулятор полагает, что показатель «может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам».

Также по итогам месяца доля ипотеки по льготным программам в общей выдаче увеличилась до 68,3% сравнительно с 60% в августе.

При этом объем выдачи ипотеки в сентябре вырос на 12,5% по сравнению с августом и составил 955,2 млрд рублей. Почти половина ипотек пришлась на новостройки — 93 тыс. кредитов на сумму 464,5 млрд рублей, что выше показателя августа на 25,8%. В то же время объем оформленных ипотек на вторичку увеличился только на 2,2% — до 490,7 млрд рублей за сентябрь.

Какие льготные программы доступны в России:

Аналитика Домклик — выдача льготной ипотеки в Сбере

В сентябре 2023 года число выдач льготной ипотеки вновь побило исторический рекорд: было выдано 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки тоже выросла до максимального значения за весь период наблюдений — 51,7%. Повышенный спрос на льготные кредиты обусловлен повышением ключевой ставки Центробанка до 13%, а также ажиотажем по поводу ужесточения условий выдач по льготным программам.

Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в удаленных регионах РФ — Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%). Среди крупнейших регионов выделяются Краснодарский край (65,2%), Новосибирская область (61,9%) и Москва (61,5%).

Ранее Домклик писал, что Минфин РФ предложил повысить объем выдачи жилищных кредитов по каждой из программ «Семейная ипотека» и «Господдержка» на 1 трлн рублей.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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