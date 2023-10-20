Объем выдач ипотеки в сентябре почти достиг 1 трлн рублей
Россияне в сентябре взяли рекордное количество жилищных кредитов. Объём выдач в банках за месяц вырос на 12%, составив 955 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
По предварительным данным регулятора, банки в сентябре ускорили рост ипотечного портфеля до 4,2% при показателе 3,7% в августе. При этом прирост портфеля с января текущего года составил 23,5%, что выше того же периода 2021 года.
Центробанк предполагает, что это обусловлено желанием людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса, а также опасением роста стоимости квартир.
Согласно оценке Банка России, выдачи ипотеки с господдержкой за месяц увеличились на 27% — до 646 млрд рублей против 507 млрд рублей в августе, по программе «Семейная ипотека» — до 289 млрд рублей по сравнению с 232 млрд рублей в августе.
Аналитика Домклик — топ-10 регионов по выдаче ипотеки в Сбере
Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвал топ-10 регионов РФ по количеству выдач кредитов на жилье. Первые строчки занимают Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область. А наибольший прирост спроса зафиксирован в удаленных регионах страны — в Магаданской области, Чеченской Республике и Республике Адыгея.