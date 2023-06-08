Ввод нового жилья в РФ опережает прошлогодний
С января по май 2023 года в России ведено 41,5 млн кв. м жилья. Из них 17,3 млн кв. м — новые многоквартирные дома. Как сообщает пресс-служба Минстроя, этот показатель выше, чем за тот же период 2022 года: в прошлом году было 16,4 млн кв. м.
«В 2023 году перед нами стоит амбициозная задача — обеспечить ввод многоквартирного жилья не менее 50 млн квадратных метров. С учетом того, что план по итогам пяти месяцев года в целом достигнут, прошу все регионы в этом направлении не только сохранить, но и нарастить темпы», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Выбрать квартиру в новостройке
Напомним, в Минстрое в этом году ожидают более 102 млн кв. м нового жилья. Также по прогнозам Минстроя объем жилого строительства в России к 2030 году составит не менее 120 млн кв. м в год.
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