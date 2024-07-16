Время шумных работ для управляющих компаний предлагают ограничить
Управляющим компаниям хотят запретить проводить шумные работы с 22:00 до 8:00. Такой законопроект группа депутатов внесла в Госдуму.
Поправки вносятся в 161 статью Жилищного кодекса, где в том числе прописаны требования к управлению многоквартирным домом, пишут «РИА Новости».
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас на шумные работы, в частности, на уборку снега, спиливание деревьев, не действуют ограничения региональных законов о тишине.
Граждане часто жалуются на шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе в выходные, указано в пояснительной записке.
«В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан», — подчеркивают депутаты.
В связи с этим они предлагают ввести требование для управляющих компаний о соблюдении покоя и тишины с 22:00 до 8:00.
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Что за бред! Надо наоборот ночью работать, зато быстро и без пробок. Дороги новые катать и т.д. А жильцам которым не нравится, надо за каждую жалобу штрафовать на 5 тысяч рублей. Потому, что такие жильцы вредят социуму, вместо 1-2 шумных ночей, зато быстро всю инфраструктуру сделать и наслаждаться, будут с такими законами делать неделю.
Им порой зимы не хватает чтобы убрать снег, а тут ещё с 22 до 8 нельзя