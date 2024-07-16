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Новости
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Время шумных работ для управляющих компаний предлагают ограничить

Дата публикации: 16 июл 2024
Время шумных работ для управляющих компаний предлагают ограничить

Управляющим компаниям хотят запретить проводить шумные работы с 22:00 до 8:00. Такой законопроект группа депутатов внесла в Госдуму.

Поправки вносятся в 161 статью Жилищного кодекса, где в том числе прописаны требования к управлению многоквартирным домом, пишут «РИА Новости».

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас на шумные работы, в частности, на уборку снега, спиливание деревьев, не действуют ограничения региональных законов о тишине.

Граждане часто жалуются на шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе в выходные, указано в пояснительной записке.

«В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан», — подчеркивают депутаты.

В связи с этим они предлагают ввести требование для управляющих компаний о соблюдении покоя и тишины с 22:00 до 8:00.

Материалы по теме:
  1. Что делать, если управляющая компания плохо работает
  2. Закон о тишине в 2024 году: изменения и штрафы

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
17 июл 2024

Что за бред! Надо наоборот ночью работать, зато быстро и без пробок. Дороги новые катать и т.д. А жильцам которым не нравится, надо за каждую жалобу штрафовать на 5 тысяч рублей. Потому, что такие жильцы вредят социуму, вместо 1-2 шумных ночей, зато быстро всю инфраструктуру сделать и наслаждаться, будут с такими законами делать неделю.

В
Вадим Ф.
16 июл 2024

Им порой зимы не хватает чтобы убрать снег, а тут ещё с 22 до 8 нельзя

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