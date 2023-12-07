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Новости
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Власти обсуждают повышение первого взноса по льготной ипотеке до 30%

Дата публикации: 07 дек 2023
Власти обсуждают повышение первого взноса по льготной ипотеке до 30%

В России рассматривают увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке на квартиры в новостройках до 30%, других льготных программ это не коснется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Обсуждается вопрос до 30% увеличения первоначального взноса, и уменьшается, так скажем, поддержка для дорогих ипотечных кредитов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге», — сказал он «РИА Новости» в кулуарах форума «Россия зовет!».

По словам Аксакова, это касается лишь льготной ипотеки на квартиры в новостройках, которая доступна большинству россиян. Вопрос о повышении первоначального взноса по другим программам, например, «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке», не рассматривается.

Позднее министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что ведомство внесло в правительство предложение поднять первый взнос по льготной ипотеке до 30%.

Ранее сообщалось, что Центробанк и Правительство России обсуждают повышение первоначального взноса по льготным ипотечным программам. В сентябре его минимальный размер вырос с 15% до 20% по «Семейной ипотеке»«Господдержке»«IT-ипотеке»«Дальневосточной ипотеке»«Сельской ипотеке» (заявки сейчас не принимаются).

Читайте также: Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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