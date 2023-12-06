Льготную ипотеку в России предлагают сделать бессрочной
Программы льготной ипотеки на новостройки предложили сделать постоянными, но при этом ужесточить условия выдачи. С такой инициативой выступили в ДОМ.РФ, пишут «Известия».
У всех льготных программ есть срок действия. К примеру, «Господдержка» заканчивается 1 июля 2024 года. Ее запустили в 2020 году и несколько раз продлевали.
ДОМ.РФ предлагает ввести с середины 2024 года единую программу, которая будет действовать бессрочно, но только для некоторых категорий россиян. Например, семей с двумя детьми или детьми-инвалидами, жителей населенных пунктов, где низкий спрос и предложение квартир, и ряда других.
«Единая программа должна носить адресный и социальный характер: учитывать специфику регионов в части уровня спроса и предложения, планов развития конкретных населенных пунктов, предлагать дифференцированный уровень льготной ставки в зависимости от состава семьи, обеспеченности жильем, уровнем дохода, профессии»,— сообщили «Известиям» в пресс-службе ДОМ.РФ.
Согласно инициативе, если ключевая ставка будет сохраняться выше 10%, льготная ипотека должна быть доступна для всех россиян, но с ограничением по уровню дохода.
По словам опрошенных газетой экспертов, когда действие программ подходит к концу, повышается спрос на жилье и растут цены. Они считают, что такая мера поможет достичь стабильной покупательской активности.