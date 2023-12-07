Рост ипотеки в России установил новый рекорд
Российские банки в третьем квартале нарастили выдачу ипотеки еще на 10,8%, это максимум за последние три года. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре ЦБ «Банковский сектор».
Предыдущий рекорд фиксировали в четвертом квартале 2020 года (8,7%).
«Розничное кредитование продолжало ускоряться: портфель ипотеки увеличился на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее», — сказано в сообщении ЦБ.
Регулятор связывает это с тем, что потребители опасались повышения цен на квартиры на фоне колебаний курса рубля и роста инфляционных ожиданий. Кроме того, на их поведение влияло анонсированное увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке.
Так, в третьем квартале банки выдали 2,5 трлн руб., что на 38% больше по сравнению с показателями второго. Активнее всего в ипотеку покупали строящееся жилье — на него кредитные организации дали 1,1 трлн руб. (+71%). На готовую недвижимость — 1,4 трлн руб. (+20%). В ЦБ подчеркнули, что выдачи в этом сегменте увеличились за счет построенного жилья от застройщика с господдержкой и частных домов. При этом количество кредитов на «вторичку» сократилось на 10% (0,7 трлн руб.)
Как отмечается в материалах Центробанка, повышение первоначального взноса по программам с господдержкой, введение запретительных макронадбавок по наиболее рискованным кредитам и другие меры могут несколько охладить рынок в конце этого года.