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Герман Греф считает, что ипотека станет доступнее в 2024 году

Дата публикации: 07 дек 2023
Герман Греф считает, что ипотека станет доступнее в 2024 году

Ситуация на рынке ипотечного кредитования в России может стать благоприятнее в середине следующего года. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке не отразится на ставках банков, поскольку они зависят от ключевой. Однако на доступность кредитов будут влиять решения ЦБ. Все возможные варианты — от плавных до жестких — приведут к сокращению предложения ипотеки, отметил глава Сбера.

«Но мы рассматриваем эту ситуацию как временную. Примерно, думаю, на полгода — по мере того, как ставки ЦБ будут падать и он ослабит регулирование. Я думаю, ипотечные кредиты станут опять значительно более доступными», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв сообщил, что кредитная организация не собирается повышать ставки по ипотеке в ближайшее время.

Читайте также: Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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