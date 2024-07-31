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Новости
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Власти направят еще 23 млрд рублей на IT-ипотеку

Дата публикации: 31 июл 2024
Власти направят еще 23 млрд рублей на IT-ипотеку

Правительство России выделит дополнительные 23 млрд руб. на льготную программу «IT-ипотека». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство увеличит бюджетные ассигнования на "IТ-ипотеку" на 23 млрд руб., что позволит еще не менее чем 2,5 тыс. сотрудникам, работающим в этой отрасли, их семьям решить жилищный вопрос», — сказал он на заседании кабмина.

Как рассказал Мишустин, за время действия «IT-ипотеки» банки приняли более 275 тыс. заявок и выдали кредиты на 700 млрд руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
П
Пользователь
01 авг 2024

Может хватит наши с вами налоги пускать на айтишников. Может пора налоги пустить на инфраструктуру города Москвы наконец-то?

А
Александр У.
31 июл 2024

Просто убили весь смысл в IT ипотеке. Честнее было бы просто досрочно ее закрыть. Подавляющее большинство специалистов высокого уровня живут в Москве и Питере.

Д
Дмитрий Л.
31 июл 2024

Правильно ли я понимаю, что тут речь идет только об уже выданных кредитах, т.е. фактически, по перелимитам?

Домклик
01 авг 2024

Дмитрий Л.здравствуйте. Это касается и новых выдач.

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