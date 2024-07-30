Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
5K

Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, заявила Набиуллина

Дата публикации: 30 июл 2024
Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, заявила Набиуллина

Ставки по ипотечным кредитам обязательно будут падать по мере замедления инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз — в этом цель нашей политики», — сказала она на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совфеде.

Набиуллина напомнила, что во время коронавируса, когда инфляция была в пределах нормы, ставки по ипотеке тоже падали. Тогда банки, отметила она, выдавали кредиты под 8-9% без бюджетной поддержки и госпрограмм.

На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18% из-за ускорившейся инфляции (годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59%). И новый прогноз регулятора не предполагает ее снижения до конца 2024 года.

Материалы по теме:

Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Ключевая ставка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Продавцы квартир на вторичном рынке готовы снижать цену в среднем на 6% — аналитика Домклик
17K
Правительство России озвучило обновлённые условия «Семейной ипотеки»
186K
Ключевая ставка в России до конца 2024 года не снизится — прогноз Центробанка
1K
Сбер прогнозирует 1,5 млн сделок на рынке ипотеки в России в 2024 году
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
907
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал