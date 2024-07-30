Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, заявила Набиуллина
Ставки по ипотечным кредитам обязательно будут падать по мере замедления инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз — в этом цель нашей политики», — сказала она на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
Набиуллина напомнила, что во время коронавируса, когда инфляция была в пределах нормы, ставки по ипотеке тоже падали. Тогда банки, отметила она, выдавали кредиты под 8-9% без бюджетной поддержки и госпрограмм.
На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18% из-за ускорившейся инфляции (годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59%). И новый прогноз регулятора не предполагает ее снижения до конца 2024 года.
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