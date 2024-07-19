Выдачи ипотеки в России в июне выросли на 44%
Россияне в июне взяли ипотечные кредиты на 788 млрд руб. Это на 44% больше, чем в мае. Такие данные опубликовал Центробанк.
«По предварительным данным, прирост ипотеки значительно ускорился, до 3,1% с 1,7% в мае. Выдачи выросли на 44%, до 788 млрд руб.», — говорится в материалах.
Как отметили в ЦБ, в основном рост стимулировали программы господдержки, заметнее всего в июне увеличился спрос на «Семейную ипотеку» (+81%, до 383 млрд руб. с 212 млрд руб. в мае). Это максимум за все время действия программы. Также выросли выдачи «Господдержки» (+59%, до 210 млрд руб. со 132 млрд руб. в мае).
Если говорить в целом о выданных льготных ипотечных кредитах, объемы увеличились на 49% (до 629 млрд руб. с 422 млрд руб.), их доля составила 80%.
Положительную динамику показала и рыночная ипотека (+28%, 158 млрд руб. против 124 млрд руб. в мае).
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