Около 2 тыс. кредитов оформили россияне по «Арктической ипотеке»
Банки выдали почти 2 тыс. льготных кредитов на 7 млрд руб. с момента запуска программы «Арктическая ипотека» в России. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Будем донастраивать механизм "Арктической ипотеки". На сегодня выдано около 2 тыс. кредитов объемом около 7 млрд руб. Это неплохой первый шаг», — сказал Чекунков на заседании рабочей группы по транспортно-логистическому и социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ.
Он уточнил, что больше всего кредитов в рамках программы взяли на покупку «вторички».
Также Чекунков напомнил, что по условиям выдачи «Арктической ипотеки» стоимость 1 кв. м не должна превышать среднерыночную по региону, которую устанавливает Минстрой.
«И в ряде арктических городов эта цена невысокая из-за того, что рынок жилья недостаточно развит. Как раз это ограничение мы будем снимать», — подчеркнул министр.
Для полноценного запуска механизма и привлечения серьезных застройщиков нужно установить справедливую рыночную цену, которая будет для них привлекательной, добавил Чекунков. По его словам, этот вопрос Минвостокразвития, Минстрой и Минфин намерены решить в ближайшие два месяца.
В начале февраля президент России Владимир Путин поручил определить стоимость 1 кв. м жилья, которая учитывается при выдаче кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке», исходя из «объективно складывающейся рыночной цены жилья в Арктической зоне».
Условия программы «Арктическая ипотека» в Сбербанке
«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость в регионах Арктической зоны РФ. В рамках нее можно взять кредит на готовое или строящееся жилье:
- квартиру;
- таунхаус;
- жилой дом;
- жилой дом c земельным участком.
Ставка — от 2%, максимальная сумма кредита — до 9 млн руб., первоначальный взнос — от 20,1%.