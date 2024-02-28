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Около 2 тыс. кредитов оформили россияне по «Арктической ипотеке»

Новости
Дата публикации: 28 фев 2024
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Около 2 тыс. кредитов оформили россияне по «Арктической ипотеке»

Банки выдали почти 2 тыс. льготных кредитов на 7 млрд руб. с момента запуска программы «Арктическая ипотека» в России. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Будем донастраивать механизм "Арктической ипотеки". На сегодня выдано около 2 тыс. кредитов объемом около 7 млрд руб. Это неплохой первый шаг», — сказал Чекунков на заседании рабочей группы по транспортно-логистическому и социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ.

Он уточнил, что больше всего кредитов в рамках программы взяли на покупку «вторички».

Также Чекунков напомнил, что по условиям выдачи «Арктической ипотеки» стоимость 1 кв. м не должна превышать среднерыночную по региону, которую устанавливает Минстрой.

«И в ряде арктических городов эта цена невысокая из-за того, что рынок жилья недостаточно развит. Как раз это ограничение мы будем снимать», — подчеркнул министр.

Для полноценного запуска механизма и привлечения серьезных застройщиков нужно установить справедливую рыночную цену, которая будет для них привлекательной, добавил Чекунков. По его словам, этот вопрос Минвостокразвития, Минстрой и Минфин намерены решить в ближайшие два месяца.

В начале февраля президент России Владимир Путин поручил определить стоимость 1 кв. м жилья, которая учитывается при выдаче кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической ипотеке», исходя из «объективно складывающейся рыночной цены жилья в Арктической зоне».

Условия программы «Арктическая ипотека» в Сбербанке

«Арктическая ипотека» позволяет купить недвижимость в регионах Арктической зоны РФ. В рамках нее можно взять кредит на готовое или строящееся жилье:

  • квартиру;
  • таунхаус;
  • жилой дом;
  • жилой дом c земельным участком.

Ставка — от 2%, максимальная сумма кредита — до 9 млн руб., первоначальный взнос — от 20,1%.

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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