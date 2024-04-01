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Путин поручил правительству продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года

Дата публикации: 01 апр 2024
Путин поручил правительству продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года

Правительство России в ближайшие месяцы продлит действие льготной программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Эта программа действует до июля 2024-го.

«Правительству РФ продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении.

Поручение нужно выполнить до 1 июня 2024 года.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

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Курс недвижимости
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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