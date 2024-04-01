Путин поручил правительству продлить «Семейную ипотеку» до 2030 года
Правительство России в ближайшие месяцы продлит действие льготной программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
Эта программа действует до июля 2024-го.
«Правительству РФ продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении.
Поручение нужно выполнить до 1 июня 2024 года.
Условия программы «Семейная ипотека»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
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