Вандалов начнут штрафовать с 1 октября
Осенью вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, согласно которым за порчу имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках, апартаментах будут отвечать сами нарушители.
На текущий момент последствия хулиганства устраняет управляющая компания, которая берет средства, предназначенные для других целей. С 1 октября жители, засорившие мусоропровод или нарисовавшие на стене граффити, будут сами оплачивать необходимый ремонт, пишут Известия.
Как указывает газета, согласно новой статье 259.4, собственник, «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».
По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, целью нововведений является вовлечение людей в управление общим имуществом.