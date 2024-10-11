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В Тыве продлят льготную программу ипотеки

Новости
11 окт 2024
541
В Тыве продлят льготную программу ипотеки

Льготную ипотечную программу в Тыве, действие которой завершилось летом, возобновят с 2025 года. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Эта программа действовала в Тыве с сентября 2023 года по 30 июня 2024-го. В рамках нее можно было взять кредит по низкой ставке на покупку квартиры или частного дома на первичном рынке региона. В сентябре этого года глава республики попросил президента России Владимира Путина продлить программу.

«Я хочу проинформировать, что льготная ипотека продолжит свое действие с 2025 года. Это еще одна возможность для наших жителей удовлетворить свою базовую потребность — иметь жилье», — сказал Ховалыг в ходе празднования 80-летия добровольного вхождения Тывы в СССР.

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Новости
Комментарии2
А
Анна Г.
12 окт 2024

Отличная новость!Только есть вопрос: почему бы льготную Дальневосточную и Арктическую ипотеку не сделать не только для лиц, не достигших 35 лет, для врачей, учителей, участников СВО, но и для других граждан?Например, человек живет в служебной квартире в одном из этих регионов, но по служебной необходимости необходимо переехать в другой населенный пункт, и поскольку служебную квартиру не предоставляют, то необходимо ее купить!А вот купить возможно только по рыночной ипотечной ставке, так как не подходишь под условия льготной ипотеки!Может разрешить для лиц, которые замещают государственные должности и должности государственной службы, воспользоваться льготной ипотекой Дальневосточной или Арктической вне зависимости от возраста лица, обратившегося по данной программе?Так как рыночная ипотека бывает не по карману из-за суммы, необходимой для снижения ставки!Да и ежемесячный платеж в сравнении с льготной ипотекой превышает в 5 раз!Считаю, что не только молодежь нужно закреплять в указанных регионах, но и лиц, кто старше 35 лет!

Домклик
14 окт 2024

Анна Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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