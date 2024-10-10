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В своем жилье проживают 70% россиян — опрос

Новости
10 окт 2024
332
В своем жилье проживают 70% россиян — опрос

Большинство опрошенных россиян (70%) живут в собственном жилье, 15% — в арендованном. Таковы результаты опроса «Народного фронта».

«Опрос показывает, что россияне предпочитают владеть жильем, а не арендовать его: 70% респондентов живут в собственном жилье против 15%, живущих в арендованном», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Согласно результатам опроса, в основном респонденты (78%) живут в квартире или ее части, 22% — в доме или его части. Четверти проживающих в домах он достался в наследство. Лишь 16,5% россиян купили или построили его сами.

Большая часть опрошенных (86%) из тех, кто живет в квартире, хотели бы иметь дом — в первую очередь из-за собственной территории (75%) и комфортных условий проживания (68%).

Кроме этого, респондентов спросили о доверии к соседям. 52% рассказали, что доверяют им, 25% ответили отрицательно.

Опрос проводится с 19 сентября 2024 года по настоящее время. Пока в нем поучаствовали 11,6 тыс. человек из 89 регионов России.

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