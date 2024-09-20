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Большинство россиян рассчитывают на снижение стоимости жилья осенью — опрос

Дата публикации: 20 сен 2024
Большинство россиян рассчитывают на снижение стоимости жилья осенью — опрос

Большая часть (68,8%) опрошенных россиян ожидает, что недвижимость этой осенью станет дешевле. Таковы результаты исследования аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».

Из них 43,7% верят в существенное удешевление — более чем на 5%. По сравнению с летним опросом их число увеличилось (+7,5%). Другие 25,1% респондентов считают, что стоимость упадет в пределах 5%.

Кроме этого, пятая часть (19,5%) опрошенных полагает, что цены на жилье останутся на прежнем уровне. В их повышении уверены 11,7%: по мнению большинства из них (8,4%), стоимость недвижимости увеличится в пределах 5%. Еще 3,3% ожидают подорожания более чем на 5%.

При этом купить квартиру в ближайшие три месяца собираются только 20,6% участников исследования. У остальных 79,4% таких планов нет.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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