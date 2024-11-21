В СберСити стартовала продажа квартир в четвёртом корпусе квартала В14
В СберСити в Рублёво-Архангельском стартовали продажи квартир в четвёртом корпусе квартала В14. Выдача ключей жителям запланирована на II квартал 2026 года. Выбрать понравившуюся квартиру можно на Домклик или на сайте СберСити.
О квартале B14
Квартал объединяет пять корпусов, в архитектуре которых нашла отражение природная палитра. Все корпуса объединены общей подземной частью, где расположен паркинг. В каждом из корпусов на первых этажах обустроены уютные лобби, комнаты для хранения велосипедов и колясок, место, где можно помыть лапы питомцам после прогулки, санузел. Во всех квартирах установлена центральная система холодоснабжения со скрытой разводкой и база для умного дома: контроллер и система климат-контроля.
Корпус Optimum квартала В14 последним из пяти выходит в продажу. В этом классе жилья дополнительно организована общественная терраса с озеленением, а также коворкинг в лобби и детская игровая комната.
В четвёртом корпусе самое большое разнообразие квартир с террасами, а этажность – 9-10 этажей. Фасад формируется тонкими элементами из светлого стеклофибробетона и вставками керамогранита под дерево. В этом корпусе квартиры предлагаются к покупке без отделки.
Здесь легко найти квартиру под ваш образ жизни:
- с собственной террасой;
- с террасами или угловыми лоджиями с видами на живописный парк и Москву-реку;
- двухуровневые пентхаусы на верхнем этаже.
Это настоящий речной квартал с прямым выходом к Москве-реке и живописному речному парку, площадью 34,7 га. Внутренний двор разбит на уютные зелёные зоны, где есть перголы и шезлонги для отдыха и площадка для детских игр. Благодаря геопластике и ландшафтным решениям квартал интегрируется в окружающую природу.
Познакомиться с проектом и посмотреть демонстрационные квартиры можно в шоуруме на территории СберСити. Также задать дополнительные вопросы можно менеджерам по телефону +7 (495) 152-63-99.
СберСити в Рублёво-Архангельском — новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.
В центре внимания мегапроекта – создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей.
Подробнее об умном районе: СберСити: место для жизни по-новому
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