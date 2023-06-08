Будущее начинается здесь: Герман Греф анонсировал старт продаж квартир в СберСити
Зелёный и экологически-чистый район на берегу Москва-реки, продуманная инфраструктура для пешеходов, семей с детьми, автомобилистов, любителей активных видов спорта, детские сады, школы, поликлиники и офисные здания, сервисы и smart-технологии для максимально комфортной жизни. Это всё есть в СберСити, где 8 июня 2023 года начинаются продажи квартир. Старт начала продаж анонсировал Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.
Мы создаём город с уникальной средой и своей атмосферой. Здесь строятся жилые дома и офисы, поликлиники и детские садики, школы. Наша цель — обеспечить всех, кто будет здесь жить и работать, максимальным уровнем комфорта. Сервисы и технологии должны помочь сохранить здоровье, сэкономить время и деньги жителей СберСити. Сбер сам планирует перевезти целый ряд своих компаний в «Рублёво-Архангельское». Это уникальная возможность для наших сотрудников жить в самом современном городе и при этом находиться в самом зелёном, экологически чистом уголке Москвы. До настоящего времени продажи в «Рублёво-Архангельском» были доступны только для сотрудников Сбера, с сегодняшнего дня мы открываем продажи на рынок.
Об уникальном и масштабном жилом проекте, где с сегодняшнего дня можно приобрести квартиру, — рассказываем в этой статье.
Что будет в СберСити
Рублёво-Архангельское — это территория в экологически-чистом районе Кунцево на западе Москвы, в 20 минутах от центра — станции метро Шелепиха. Развитием территории — от создания мастер-плана и проекта планировки до строительства и продажи недвижимости — занимается Сбер — крупнейший финансовый институт и IT-компания страны. Сбер полностью строит всю инфраструктуру: инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства.
СберСити — первая в России и крупнейшая в мире территория, созданная по международным стандартам зелёного проектирования — это новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зелёных технологий, системы «умный дом», а в дальнейшем — внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом.
«Это первый опыт, когда Сбер строит не закрытый кампус, а часть нового района Москвы под ключ. Для нас полноценная горская среда означает район, где в шаговой доступности могут быть удовлетворены основные потребности человека. <...> Все решения в проекте строятся вокруг человека и качества его жизни. Поэтому, чтобы создать такой проект с нуля, необходимо в прямом смысле посмотреть в будущее, заранее продумать десятки различных сценариев для разных ситуаций в жизни. <...> Все эти роли органично соединяются в CберСити, где пространство продумано для каждого», — рассказал генеральный директор АО «Рублёво-Архангельское» (входит в Сбер) Андрей Лихачёв.
На территории 461 га строится 4 млн квадратных метров недвижимости, где 2,6 млн — жилые и около 807 тыс. «квадратов» — офисно-деловые здания. Дома комфортной среднеэтажной застройки в 5-7 этажей и с доминантами до 12-14 этажей.
Здесь создаётся всё для уютной и безопасной жизни. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники, пространства для разных видов спорта, зоны воркаута и отдыха, инфраструктура для владельцев животных, включая лапомойки и площадки для игр и дрессировки, питьевые фонтанчики, инфраструктура для пожилого населения и безбарьерной среды. Парки и скверы займут более 30% территории.
В СберСити к 2030 году будут проживать более 65 000 жителей, работать — более 70 000 человек.
Часть жилья будет достроена осенью 2023 года, а полностью проект будет реализован в 2032 году. Первые жители поселятся в СберСити уже в третьем квартале этого года.
Классификация жилья
В СберСити разработана своя классификация жилья. В основе — «стандартная» комплектация для тех, кто живёт по принципу «ничего лишнего». В классах повыше предлагается расширенный набор опций для любого образа жизни.
Всего 4 класса — Balanced, Optimum, Advanced и Superb. Купить квартиры можно как с отделкой, так и без. При этом в квартирах с отделкой установлена система «умный дом», а в кварталах без отделки — предустановлены климатические решения, например фанкойл как элемент центрального холодооснабжения и блок управления климатом.
Balanced
В этом классе жилья отсутствуют избыточные детали, покупатель платит только за полезную площадь. Здесь предусмотрены подземные паркинги, места для хранения велосипедов и колясок, а в лобби — санузлы и лапомойки.
Цены на квартиры со сроком заселения в 2024-2025 годы: без отделки — от 270 тыс. рублей за квадратный метр, с отделкой — от 310 тыс. рублей.
Optimum
В домах этого класса, в дополнение к удобствам класса Balanced, есть зона коворкинга, игровая комната для детей и общественная терраса для отдыха. Квартиры отличаются большей площадью и наличием личных террас.
Цены на квартиры со сроком заселения в 2024-2025 годы: без отделки — от 310 тыс. рублей за квадратный метр, с отделкой — от 370 тыс. рублей.
Advanced
Здесь ко всем привилегиям класса Optimum добавляются студия для занятия фитнесом и выделенная зона коворкинга. Квартиры здесь большей площади, есть вспомогательные помещения и гардеробные.
Цены на квартиры со сроком заселения в 2024-2025 годы: без отделки — от 360 тыс. рублей за квадратный метр, с отделкой — от 420 тыс. рублей.
Superb
Квартиры класса Superb относятся к верхней ценовой категории и рассчитаны на тех, кто ценит камерность и максимальный комфорт. Это жильё с изысканным дизайном, фасадом из натуральных материалов, круглосуточной консьерж-службой, отдельными гардеробными и постирочными комнатами.
Цены на квартиры со сроком заселения в 2024-2025 годы: без отделки — от 425 тыс. рублей за квадратный метр, с отделкой — от 530 тыс. рублей.
Всё самое важное — в одном пространстве
Инфраструктура и близость к природе
В проекте предусмотрено строительство 8 школ, 16 детских садов, детской и взрослой поликлиник, пожарного депо и полицейского участка, площадок для выгула животных.
Для пожилых жителей создаётся гериатрическая резиденция, зоны специальных уличных тренажёров, игры в шахматы и других уличных активностей, для людей с ограниченными возможностями здоровья — безбарьерная среда без ступеней и пандусов, с уклоном не более 2%, наземные пешеходные переходы, домофоны со встроенной индукционной петлей и голосовые ассистенты.
Конечно, полноценная и комфортная жизнь невозможна без благоустроенных, безопасных и озеленённых пространств для прогулок с детьми, отдыха с семьёй и друзьями. Парки, скверы, бульвары, зеленые зоны займут территорию площадью более 100 га. Помимо уже существующей природной ценности района, в СберСити будут высажены новые деревья и растения для кормовой базы для птиц, очищен искусственный водоём и затон Москвы-реки.
До центра — быстро
СберСити расположен в 3 километрах от МКАД, близко к основным транспортным магистралям — Ильинскому, Новорижскому, Рублёвскому шоссе.
В 2026 году планируется открытие станции метро «Рублёво-Архангельское». Время в пути от СберСити до Москва-Сити, или станции метро Шелепиха, составит 20 минут.
Удобство для автомобилистов
Из СберСити есть удобные выезды на Ильинское, Новорижское, Рублёвское шоссе.
Для владельцев автомобилей создаётся единое парковочное пространство наземных, подземных, уличных паркингов. Всего — 36 тыс. парковочных мест, а ещё инфраструктура для электромобилей и пилотирования беспилотных авто вместе со SberAuto.
Пространства для любителей активного отдыха
В СберСити создаются возможности для занятий разными видами спорта: футбольное поле, скейт-парк, 30 километров велодорожек, беговые дорожки, лыжные и прогулочные маршруты, поле для игры в баскетбол или волейбол, а зимой — в хоккей, зоны воркаута, тропа здоровья, центры водной активности.
Зоны для работы
Около 807 тыс. квадратных метров здесь займут офисно-деловые здания. В СберСити строится офисная недвижимость класса А с уникальной архитектурой мирового уровня, единой системой конференц-залов, коворкингов и переговорных, велосипедной инфраструктурой, современными инженерными системами.
Как стать жителем СберСити
Купить квартиру в СберСити уже можно на Домклик: продажа квартир открылась 8 июня 2023 года. Купить квартиру можно как в ипотеку, так и без. При этом для покупателей квартир в ипотеку Сбера на Домклик будут предложены особые условия. О них мы расскажем в следующих новостях.