Набиуллина рассказала о снижении ключевой ставки в следующем году
Центробанк начнет постепенное снижение ключевой ставки в следующем году при условии, что не будет внешних шоков. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%.
И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году.
Напомним, что на последнем заседании 25 октября Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Тогда регулятор допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании, запланированном на 20 декабря. Но, по словам Набиуллиной, это не предопределено.
«Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно, но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции, <...> скорректируем прогноз, то может этого и не понадобится», — добавила она.
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