Как я купил квартиру в новостройке в ипотеку под 5%: личный опыт
Большая и важная покупка — серьёзный и ответственный шаг, тем более если речь идет о недвижимости стоимостью несколько миллионов рублей. Герой нашего нового материала купил трехкомнатную квартиру в новостройке: в статье расскажем о покупке недвижимости с точки зрения покупателя.
Кто наш герой и почему он решил купить квартиру
Наш рассказчик — Юрий, программист из Москвы. Квартиру с семьей они решили купить в Санкт-Петербурге. Повествование в статье идёт от первого лица и может не совпадать с мнением редакции.
Решение о покупке принималось осознанно. Главная причина покупки новой квартиры — появление детей, поэтому нашей семье и стала нужна квартира побольше.
Второстепенная, но тоже очень важная причина — выгодные условия покупки и низкий процент по ипотеке. Все три эти фактора совпали, так что мы с супругой твердо решили: пора покупать новое жилье.
Почему новостройка, а не вторичка
Решение о покупке квартиры в новостройке, а не вторичном рынке, было очевидным. Суть тут очень простая — доступная ипотека. Ставка по «Семейной ипотеке» была всего 6%.
На момент покупки условий на рынке лучше просто не было. Да, была еще IT-ипотека, но условия по этой программе поменялись, и я под них не подходил. Поэтому единственный вариант — «Семейная ипотека».
>>Узнать условия по «Семейной ипотеке»
Как мы выбирали квартиру
С подборкой квартиры помогал риелтор из агентства, он скидывал выставленные на продажу варианты, а мы их отсматривали и говорили «нравится / не нравится».
Самостоятельно выбирать сложно, потому что постоянно меняется доступность квартир: что-то бронируют, что-то продают, цены часто меняются, надо всё время мониторить рынок. Ни у меня, ни у жены времени на это просто не было, поэтому мы делегировали этот вопрос опытному агенту.
>>Найти опытного риелтора
Какую квартиру мы в итоге купили
Квартира площадью 53 кв. м, так называемая «евротрешка». Стоила она 12,5 млн рублей. Новый ЖК «Дворцовый фасад», очень зеленый район, вокруг много парков, даже есть море. До Финского залива всего 3,5 км — что для Петербурга очень даже удобно. С одной стороны, уже нет ветра от воды, с другой стороны, это недалеко: минут 15 на машине, а летом можно доехать на велике.
ЖК выбрал по рекомендации. Это надёжный и большой застройщик, хорошее качество строительства, будет качественная чистовая отделка. Привлекло также, что ЖК малоэтажный — всего 4 этажа.
Ну и цена тоже сыграла роль, тут в пересчете за «квадрат» она получилась доступной. Сейчас похожая квартира в этом же жилом комплексе стоит дороже, в районе 14 млн.
>>Смотерть квартиры в ЖК «Дворцовый фасад»
Как проходила сделка
Оформление сделки прошло полностью через Домклик. Нам всё понравилось – быстро, просто, удобно. Процесс покупки оказался легче, чем мы думали. В интернете куча страшилок, что всё долго и часто виснет процесс, какие-то документы не подгружаются и так далее. Не знаю точно, но думаю, что плохие отзывы об онлайн-сделках с недвижимостью часто оставляют те, кому не повезло с агентом.
У нас был опытный агент. Нам быстро всё согласовали, все документы закинул через чат, один раз приехал в офис банка для оформления документов: их надо было проверить и подписать.
Пользовались мы только ипотечными сервисами, без которых онлайн-сделку провести не получится. Они платные. Но если бы мы поехали в Питер подписывать документы на месте, потратили бы примерно те же деньги, поэтому цена, я считаю, оправдана. Плюс так как у нас маленькие дети, времени на поездки физически просто не было.
Как удалось снизить ставку до 5%
Сперва было небольшое раздражение по поводу Домклик Плюс – выглядит, как навязывание ненужных услуг. То есть берется плата за пакет услуг, из которых мне, по сути, интересна только скидка на ипотеку, а всё остальное либо уже есть, либо совсем не нужно. Но в целом это не критично.
Тем не менее, ставку за покупку пакета услуг Домклик Плюс удалось снизить на 1%. Базовая ставка по «Семейной ипотеке» 6%. У нас получилось сбить до 5%. В целом, оно того стоило.
Когда будет переезд в новую квартиру
Сдача дома будет в 2027 году. О том, как будет проходить процесс приемки квартиры, передача ключей и сам переезд пока еще думать рано. Будем думать об этом через пару лет.
Переезжайте комфортно
СберТранспорт и Домклик запустили услугу, с помощью которой можно легко и безопасно организовать переезд: вызвать грузчиков и грузовой транспорт, заказать коробки и упаковочный материал.
Можно выбрать готовый вариант переезда, собранный на базе других заказов, а можно собрать свой вариант переезда с более точным настройками.
Мы тоже покупали квартиру дистанционно с помощью Домклик по семейной ипотеке. Живём в Севастополе, купили квартиру в жк "Приморский квартал" в Санкт-Петербурге. В чате домклика очень быстро отвечают на вопросы, все документы загружаются и оформляются в электронном виде. А бумажный договор подписывали в Севастополе. И квартиру застройщик сдал фактически на год раньше обещанного.
Всё красиво написано ... НО всё испортила последняя часть - сдача и переезд в 2027 году !!!??? Через 3 года !!!!!
Сергей С.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.
Спасибо, что поделились своим мнением.
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Не в агенте дело! Ненужная и заказная статья, неправда
Наталья Р.здравствуйте! Нам очень жаль, что у вас сложилось такое мнение. Статья не является заказной, и написана по инициативе редакции Домклик. В статье представлен клиентский опыт. Рассказ в статье идёт от первого лица и может не совпадать с мнением редакции.
Не смотря на готовность и настраховки и на домклик плюс. Сначала одобрили, а потом отказ. В итоге потерял 300 тыс.
Сергей П.здравствуйте! Сожалеем, что вам было отказано в выдаче кредита.
При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком, на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и др. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Прежде чем принять решение о возможности выдачи кредита и заключении кредитного договора, банк проводит детальную проверку предоставленных клиентом документов, и в ходе рассмотрения банк имеет право запросить дополнительные документы/ дополнительное обеспечение или их замену, а также снизить запрашиваемую сумму или отказать в выдаче кредита на любом этапе.
Согласно законодательству РФ банк имеет право не объяснять причины отказа по кредитным заявкам.
Вы можете повторно подать заявку через 30 календарных дней с момента принятия решения об отказе. Также подать заявку на другой вид кредитования можно, не дожидаясь истечения 30 дней. Ваша заявка будет рассмотрена без учёта предыдущего решения.
Абзац про Домклик Плюс намеренно написал так, чтобы сложилось впечатление, что это от него ставка была 'сбита' до 5%? Домклик Плюс работает иначе, вам поднимут на 1% ставку, если вы его не купите.
Станислав Р.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Подробнее о пакете услуг Домклик Плюс рассказали в статье.
Спасибо, что поделились своим мнением.