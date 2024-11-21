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Клиенты Сбера получат до 7% кешбэка за досрочный платёж по ипотеке

Новости
Дата публикации: 21 нояб 2024
24K
Клиенты Сбера получат до 7% кешбэка за досрочный платёж по ипотеке
Содержание

С 20 ноября по 19 декабря 2024 года в Сбербанке будет действовать акция с кешбэком при частичном или полном досрочном погашении ипотеки.

Какой кешбэк можно получить

Клиенты могут вернуть до 7% бонусами Спасибо. Их можно потратить у партнёров программы «СберСпасибо». Это не только офлайн-точки продаж, но и интернет-магазины с доставкой по всей стране. Бонусы можно обменять на рубли, а также авиа и ж/д билеты или перевести другому участнику программы. 1 бонус Спасибо = 1 рубль.

Как получить бонусы Спасибо

Шаг 1. Проверьте, что вы зарегистрированы в программе «СберСпасибо». Стать участником программы можно на сайте.

Шаг 2. До 19 декабря 2024 года внесите досрочный платёж от 100 000 рублей.

Шаг 3. Получите кешбэк бонусами.

Кто может участвовать в акции

  • Клиенты с ипотекой со ставкой 12% годовых и ниже
  • С ипотекой без господдержки
  • Без просрочек по платежам за последние 6 месяцев
  • С остатком основного долга на 13 ноября 2024 года не менее 1 млн рублей
  • Кредитный договор должен быть подписан до 1 октября 2023 года со сроком окончания не ранее 1 января 2029 года

Для участия в акции нужно оформить частичное или полное досрочное погашение кредита. Размер кешбэка зависит от суммы:  

  • от 100 тыс. до 199 тыс. руб. — 5% от суммы;
  • от 200 тыс. до 599 тыс. руб. — 6% от суммы;
  • от 600 тыс. руб. и выше — 7% от суммы.

Ежемесячный платеж не учитывается. Например, ваш фиксированный ежемесячный платеж по ипотеке — 44 тыс. рублей. Вы внесли на счет 44 тыс. рублей и отдельно 135 тыс. рублей — в рамках досрочного погашения ипотеки (частичного или полного). Кешбэк будет считаться со 135 тыс. рублей.

Важно: сумма досрочного погашения устанавливается от 100 тыс. рублей при сумме остатка основного долга от 1 млн рублей. Его можно посмотреть в личном кабинете Домклик. Акция не действует в рамках ипотеки с государственной поддержкой и военной ипотеки. 

Подробнее об условиях акции>>

Объясняем, как выгодно погашать ипотеку досрочно:

Что выгоднее: уменьшать срок или платеж по кредиту

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Будете участвовать в акции?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии99
Ю
Юрий П.
3 дня назад

подскажите, а оплата мат капиталом, подходит под параметры акции?

Домклик
3 дня назад

Юрий П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

М
Марина А.
5 дней назад

Когда перепечатываете текст, думайте над смыслом! В документе прописано условие "Кредитный договор подписан до 1 октября 2023 года со сроком окончания не ранее 1 января 2029 года"!!!

Домклик
5 дней назад

Марина А.здравствуйте! Благодарим за вашу внимательность. Ошибку исправили: кредитный договор должен быть подписан до 1 октября 2023 года со сроком окончания не ранее 1 января 2029 года.

А
Александр И.
5 дней назад

Добрый день!

Если нажать "Подробнее об условиях акции", то откроется официальный сайт Сбера и там указано, что "договор подписан до 1 октября 2023 года". У вас же, в этой статье, указано, что "договор должен быть подписан не ранее 1 октября 2023 года". По-видимому, где-то ошибка. Скорректируйте информацию

Домклик
5 дней назад

Александр И.здравствуйте! Благодарим за вашу внимательность. Ошибку исправили: кредитный договор должен быть подписан до 1 октября 2023 года со сроком окончания не ранее 1 января 2029 года.

В
Валерия Б.
5 дней назад

Добрый день. То есть если ипотека оформлена 22.08.2022 года - участвовать в акции нельзя?

Домклик
5 дней назад

Валерия Б.здравствуйте! Кредитный договор должен быть подписан до 1 октября 2023 года со сроком окончания не ранее 1 января 2029 года.

Для уточнения вопроса по вашему участию в акции мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

А
Азамат Б.
6 дней назад

Добрый день! При закрытии ипотеки с процентной ставкой 7,8% (приобретении готового жилья) при внесении досрочного платежа 2769265,18 рублей получу ли я бонусами Спасибо 7%?

Домклик
6 дней назад

Азамат Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

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