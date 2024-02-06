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Минимальную зарплату в России предлагают установить на уровне МРОТ
Дата публикации: 06 фев 2024
Депутаты разработали законопроект, согласно которому зарплата россиян должна быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по труду Ярослав Нилов.
«Разработали поправки в Трудовой кодекс, чтобы гарантировать фактическую зарплату на уровне минимального размера оплаты труда», — написал он в Telegram-канале.
По словам Нилова, законопроект направили в правительство для получения отзыва, чтобы затем внести в Госдуму.
МРОТ в России в 2024 году вырос на 18,5%, с 16,2 тыс. руб. до 19,2 тыс. руб. Такой закон в конце ноября 2023-го подписал президент Владимир Путин.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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