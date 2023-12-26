Россияне рассказали, на что собираются копить в 2024 году
Большинство граждан в следующем году планируют откладывать деньги с зарплаты, потратить сбережения они хотят в основном на путешествия и ремонт. Таковы результаты опроса СберСтрахования жизни и сервиса Работа.ру.
Исследование проводилось в декабре 2023 года, в нем участвовали 1,6 тыс. жителей российских городов старше 18 лет.
Так, копить собираются 81% опрошенных. Отложенные деньги 39% из них хотят потратить на отпуск или путешествие, 24% — на ремонт, 18% — на подарки родным и близким.
Каждый шестой (17%) респондент заявил, что хочет накопить на лечение, каждый восьмой (12%) — на покупку недвижимости. Кроме того, 11% граждан планируют потратить деньги на хобби, 9% — на образование для себя или детей, столько же — на бытовую технику. 8% опрошенных хотели бы купить машину, 7% — гаджет.
На дорогую одежду и украшения отложат 5% россиян, на переезд — столько же, на открытие бизнеса — 2%.
Как рассказала управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова, в 2023 году деньги с зарплаты откладывали 48% россиян. При этом достичь поставленной цели удалось трети граждан (36%).