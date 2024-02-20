Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
871

Россияне рассказали, что им нужно для финансовой свободы на пенсии

Дата публикации: 20 фев 2024
Россияне рассказали, что им нужно для финансовой свободы на пенсии

Чтобы быть финансово независимыми после выхода на пенсию, россияне хотят получать стабильный высокий доход и жить в собственной квартире. Об этом говорят результаты опроса СберНПФ и СберСтрахования жизни.

Респондентов попросили описать, каким они видят финансовое благополучие на пенсии. 76% опрошенных ответили, что для этого должны содержать себя сами, 62% — иметь доход, чтобы можно было совершать в том числе крупные покупки, 58% — жить в собственном жилье.

Кроме этого, 26% россиян заявили о желании получать пассивный доход от инвестиций или вкладов, 15% отметили возможность помогать родным и близким, 11% — путешествовать.

В качестве источников материальной свободы на пенсии респонденты назвали достойную зарплату (67%), накопления (36%), недвижимость для сдачи в аренду (27%), собственный бизнес (26%) и инвестиции в акции и облигации (15%).

Какой доход россияне хотят получать на пенсии

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, россияне хотят получать в среднем 60 тыс. руб. в месяц, чтобы быть материально свободными на пенсии.

«Респондентам также необходимы достойные сбережения — не менее 5 млн руб. Достичь этих целей поможет долгосрочное финансовое планирование. Создавать дополнительный капитал на пенсию можно, например, с программой долгосрочных сбережений: так человек получит до 108 тыс. руб. софинансирования от государства и сможет пополнить счет средствами пенсионных накоплений», — отметил он.

Опрос проводился в январе 2024 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В исследовании участвовали 11 тыс. респондентов.

Читайте также: Россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Зумеры рассказали, что им нужно для комфортной жизни на пенсии
799
Россияне рассказали, на что собираются копить в 2024 году
1K
Россияне назвали размер пенсии мечты
2K
Россияне рассказали, сколько денег у них остается до зарплаты
6K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал