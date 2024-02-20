Россияне рассказали, что им нужно для финансовой свободы на пенсии
Чтобы быть финансово независимыми после выхода на пенсию, россияне хотят получать стабильный высокий доход и жить в собственной квартире. Об этом говорят результаты опроса СберНПФ и СберСтрахования жизни.
Респондентов попросили описать, каким они видят финансовое благополучие на пенсии. 76% опрошенных ответили, что для этого должны содержать себя сами, 62% — иметь доход, чтобы можно было совершать в том числе крупные покупки, 58% — жить в собственном жилье.
Кроме этого, 26% россиян заявили о желании получать пассивный доход от инвестиций или вкладов, 15% отметили возможность помогать родным и близким, 11% — путешествовать.
В качестве источников материальной свободы на пенсии респонденты назвали достойную зарплату (67%), накопления (36%), недвижимость для сдачи в аренду (27%), собственный бизнес (26%) и инвестиции в акции и облигации (15%).
Какой доход россияне хотят получать на пенсии
Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, россияне хотят получать в среднем 60 тыс. руб. в месяц, чтобы быть материально свободными на пенсии.
«Респондентам также необходимы достойные сбережения — не менее 5 млн руб. Достичь этих целей поможет долгосрочное финансовое планирование. Создавать дополнительный капитал на пенсию можно, например, с программой долгосрочных сбережений: так человек получит до 108 тыс. руб. софинансирования от государства и сможет пополнить счет средствами пенсионных накоплений», — отметил он.
Опрос проводился в январе 2024 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В исследовании участвовали 11 тыс. респондентов.