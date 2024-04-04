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Новости
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В Сбере ожидают роста выдачи ипотеки на 20% во втором квартале

Дата публикации: 04 апр 2024
В Сбере ожидают роста выдачи ипотеки на 20% во втором квартале

Объем выдач ипотечных кредитов во втором квартале этого года может вырасти на 20%, а число сделок — на 13%. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

Давайте посмотрим на примере апреля. Мы ожидаем приблизительно рост в 15% — это что касается сделок в штуках. И, условно, 30%, если говорить о суммах. Это март к апрелю. Если мы посмотрим вообще квартал к кварталу, здесь наш прогноз чуть менее оптимистичен. Мы считаем, что будет порядка 13% прироста с точки зрения количества сделок и порядка 20% с точки зрения объемов.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По словам Лейпи, динамика выдач ипотечных кредитов в первом квартале 2024-го отличается от той, что была в четвертом квартале 2023 года, но сопоставима с цифрами за первые три месяца 2023-го.

Читайте также: Клиенты Сбера могут продать жилье вместе с ипотекой по прежней ставке на Домклик

Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
А
Альфир А.
09 апр 2024

Аргументация будет какая-то?

Домклик
10 апр 2024

Здравствуйте. Главным драйвером станет частичная отмена требований о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков. Другая причина – долгожданное возобновление выдач IT-ипотеки.

П
Пользователь
06 апр 2024

Здравствуйте! Меня зовут Патимат. Ооочень хотелось бы поговорить по поводу траншевой ипотеки. Я, к сожалению, по своей неграмотности, не знанию, закрыла транш!!! Кто работает в этой области, я Вас очень прошу, помогите мне пожалуйста снова открыть доступ к траншевой ипотеки.

Домклик
10 апр 2024

Здравствуйте! Из сообщения не совсем понятно, о чём именно идёт речь. Поэтому, если у вас есть действующая ипотека Сбера, обратитесь к менеджеру по сопровождению в личном кабинете Домклик.

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