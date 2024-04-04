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Домклик запустил сервис продажи новостроек

Дата публикации: 04 апр 2024
Домклик запустил сервис продажи новостроек

Домклик запустил универсальный сервис продажи новостроек для застройщиков и агентств недвижимости. Об этом сообщил Максим Матвеев, исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

Новый сервис представляет собой единую платформу для застройщиков и агентов, где можно забронировать квартиру и оформить сделку. Платформа содержит большую базу застройщиков и уже представлена в 17 регионах России, а до конца года охватит всю страну.

Если раньше риелторы самостоятельно взимали с застройщиков комиссионные вознаграждения (для этого им приходилось заключать отдельные договоры с застройщиками под каждого клиента), то теперь Домклик берёт работу с девелоперами на себя. Он будет выплачивать комиссионное вознаграждение риелторам и агентствам недвижимости, не дожидаясь оплаты от застройщиков.

Как устроена система

  1. Агентство недвижимости вместе с клиентом выбирает на платформе жилой комплекс, в котором покупается квартира
  2. Домклик подтверждает уникальность клиента и бронирует квартиру у застройщика
  3. Сразу после регистрации сделки, ещё до оплаты со стороны застройщика, Домклик выплачивает агентству недвижимости комиссионное вознаграждение

Подключайтесь к сервису и повышайте продажи с Домклик

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Domclick Digital Day
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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