Домклик запустил сервис продажи новостроек
Домклик запустил универсальный сервис продажи новостроек для застройщиков и агентств недвижимости. Об этом сообщил Максим Матвеев, исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
Новый сервис представляет собой единую платформу для застройщиков и агентов, где можно забронировать квартиру и оформить сделку. Платформа содержит большую базу застройщиков и уже представлена в 17 регионах России, а до конца года охватит всю страну.
Если раньше риелторы самостоятельно взимали с застройщиков комиссионные вознаграждения (для этого им приходилось заключать отдельные договоры с застройщиками под каждого клиента), то теперь Домклик берёт работу с девелоперами на себя. Он будет выплачивать комиссионное вознаграждение риелторам и агентствам недвижимости, не дожидаясь оплаты от застройщиков.
Как устроена система
- Агентство недвижимости вместе с клиентом выбирает на платформе жилой комплекс, в котором покупается квартира
- Домклик подтверждает уникальность клиента и бронирует квартиру у застройщика
- Сразу после регистрации сделки, ещё до оплаты со стороны застройщика, Домклик выплачивает агентству недвижимости комиссионное вознаграждение