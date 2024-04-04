Глава Домклик рассказал, как ведут себя покупатели жилья при повышении ключевой ставки
Клиенты Сбера, которые покупают недвижимость в ипотеку, рационально реагируют на повышение ключевой ставки, сокращая срок кредита. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
Мы с вами прошли достаточное количество встрясок. Мы видели, как спрос взлетал и падал. Но самое интересное, что наши клиенты пришли к некоему пониманию и рациональному мышлению. В момент, когда начинает расти ключевая ставка и достигает своего максимума, наши клиенты начинают вести себя рационально. Что они делают? Если говорить о рынке вторичного жилья, то они сокращают срок ипотечного кредита, потому что переплата достаточно большая.
По словам Лейпи, в то же время на рынке новостроек не происходит ничего, потому что он достиг своего максимума: доля ипотечных госпрограмм здесь является подавляющей, ставка по ним существенно ниже ключевой.
И в данном случае клиенты стараются взять кредит на максимальное количество времени для того, чтобы комфортно по нему рассчитываться, отметил глава Домклик.
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"они сокращают срок ипотечного кредита, потому что переплата достаточно большая". - Да, но ведь тогда возрастает сумма ежемесячного платежа, которая итак стала для многих некомфортной из-за высокого процента по кредиту.
Здравствуйте. Наши данные по изменению среднего срока кредита говорят о том, что выбирая между переплатой по кредиту и высокой суммой ежемесячного платежа, клиенты склонны жертвовать текущим комфортом ради долгосрочной экономии своих средств.