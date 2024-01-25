В Сбере не ожидают значительного роста цен на новостройки
Квартиры в новостройках могут подорожать в связи с новыми условиями выдачи льготной ипотеки, но несущественно. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РБК.
В конце 2023 года правительство изменило условия выдачи льготной ипотеки. Кроме того, сократился и объем государственного субсидирования льготных программ банкам. Чтобы сохранить доступность ипотеки по низкой ставке для жителей страны, Сбербанк решил продолжать выдачу по льготным программам, но с применением субсидирования от застройщиков-партнеров. На подобный шаг пошли и некоторые другие кредитные организации.
В основе лежит платежеспособный спрос. И не все и не всегда надо перекладывать на конечного клиента. Если застройщик может частично компенсировать ужесточение условий из своей маржи, то цена существенно не изменится.
Осень прошлого года это показала: условия возмещения расходов для банков менялись, но банки условия программ не меняли, пока доходность им это позволяла. Хотя, подчеркну, на доходность повлияло не только изменение размера компенсации.
Он также обратил внимание на ипотеку на вторичном рынке, где льготных программ нет. По словам Царева, перед покупателями стоит выбор: купить квартиру дороже, при этом с низкой процентной ставкой или более дешевую, но с большей ставкой.
«Вот вопрос, который рассудит рынок. И дальше каждый застройщик может для себя принять решение. У нас, к счастью, рынок с рыночными взаимоотношениями. Поэтому я считаю, что существенного роста цен не будет. Да, цена, возможно, изменится, но не драматически», — подытожил зампредседателя Правления Сбера.
Какие меры принял Сбер и почему
Кроме этого, Царев прокомментировал решение выдавать льготную ипотеку по новым правилам — только при покупке у застройщиков-партнеров. Помимо роста ключевой ставки, которая влияет на госпрограмму незначительно, изменились требования к первому взносу, размер субсидий банкам от государства, появились надбавки к коэффициентам риска, объяснил он.
«Все это привело к тому, что для нас ипотека по госпрограммам стала фактически убыточной. Сейчас это означает, что новые подобные сделки на тех условиях, которые были до этого, нам нет смысла выдавать», — заявил Царев.
Зампредседателя Правления Сбербанка не исключил, что объемы выдач ипотеки снизятся. В сегменте ипотеки с господдержкой сокращение может составить 30-40% в первом полугодии относительно конца 2023. В общем объеме Царев допустил уменьшение выдач на 20-30%.