Застройщиков и банки призвали найти баланс в вопросе льготной ипотеки
Кредитные организации и застройщики должны прийти к единому мнению по поводу субсидирования льготной ипотеки, так как эта ситуация напрямую влияет на россиян. Об этом заявил депутат Александр Якубовский.
В конце 2023 года правительство изменило условия выдачи льготной ипотеки. Кроме того, сократился и объем государственного субсидирования льготных программ банкам. Чтобы сохранить доступность ипотеки по низкой ставке для жителей страны, Сбербанк решил продолжать выдачу по льготным программам, но с применением субсидирования от застройщиков-партнеров. На подобный шаг пошли и некоторые другие кредитные организации.
По словам Якубовского, массовая льготная ипотека свои задачи выполнила и теперь «доигрывает на новых условиях». Он отметил позитивный эффект от программы как для банков, так и для россиян, но вместе с тем высказал и ряд претензий. Речь в том числе о разрыве между ценами на «первичку» и «вторичку» и снижение доступности жилья.
«Сейчас, когда для банков были снижены субсидии, увеличился разрыв между рыночной ставкой и льготной, такой продукт потерял привлекательность прежде всего для его реализации кредитными организациями. Банки вышли с тем, чтобы ввести так называемые комиссии», — сказал депутат.
Он считает позицию кредитных организаций объяснимой — таким образом они могут сбалансировать расходы и доходы, поскольку маржа льготной ипотеки ниже, чем еще два года назад.
По мнению Якубовского, программа должна стать более адресной и помогать нуждающимся категориям граждан, конкретным специалистам, а также поддерживать строительную отрасль в городах с низкими спросом и уровнем предложения жилья.
«Возвращаясь к банкам, конечно, если они несут убытки от реализации таких программ, то рано или поздно это отражается на конечном клиенте. И должен быть найден такой баланс между позициями банков и застройщиков, который не несет угрозы для возможности использования льготной программы простыми гражданами», — подытожил Якубовский.