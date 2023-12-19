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Доля льготной ипотеки достигла рекордных 56% — исследование Домклик

Дата публикации: 19 дек 2023
Доля льготной ипотеки достигла рекордных 56% — исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик изучил, как во втором полугодии 2023 года менялась востребованность льготной ипотеки. Эксперты также проанализировали распределение льготной ипотеки по программам в ноябре.

Как менялась востребованность льготной ипотеки во втором полугодии 2023 года

Динамика выдач по льготным программам по РФ за 2022–2023 гг. Количество выдач по всем льготным программам показано красным над столбцами. Динамика доли выдач по всем льготным программам относительно общего количества выдач показана красной линией (в %). Выдачи по программе «Господдержка» обозначены зелёным, по «Семейной ипотеке» — голубым, по «IT-ипотеке» — фиолетовым, по «Дальневосточной ипотеке» — розовым, по «Сельской ипотеке» — тёмно-синим
Динамика выдач по льготным программам по РФ за 2022–2023 гг. Количество выдач по всем льготным программам показано красным над столбцами. Динамика доли выдач по всем льготным программам относительно общего количества выдач показана красной линией (в %). Выдачи по программе «Господдержка» обозначены зелёным, по «Семейной ипотеке» — голубым, по «IT-ипотеке» — фиолетовым, по «Дальневосточной ипотеке» — розовым, по «Сельской ипотеке» — тёмно-синим

Во втором полугодии спрос на льготное ипотечное кредитование вырос до нового рекордного уровня: за июль — ноябрь 2023 года заключено 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач оказалось на 69% выше, чем в первом полугодии 2023 года и в 2,3 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года.

Что касается помесячной динамики, то с июля по сентябрь спрос на льготную ипотеку рос высокими темпами. Пик спроса пришёлся на сентябрь, когда было заключено 80,5 тыс. сделок. Доля льготной ипотеки также достигла максимальных значений за всё время наблюдений: в августе — 48,2%, в сентябре — 51,7% и в ноябре — 56,4%.

По мнению аналитиков Домклик, высокая востребованность льготной ипотеки обусловлена двумя факторами. Во-первых, выгодными условиями по программам (ипотека от застройщиков и увеличение максимальной суммы кредита), которые действовали летом и в начале осени. Во-вторых, последовательным повышением ключевой ставки ЦБ, которое обеспечило дополнительный спрос на первичном рынке и рынке ИЖС.

Повышенный спрос также отмечался в преддверии повышения первоначального взноса по программам с господдержкой, которое произошло в сентябре. Отметим, что неопределённость по поводу грядущих изменений в условиях льготного кредитования остаётся одним из ключевых стимулов спроса по сей день.

Распределение льготной ипотеки по программам в ноябре

Количество выданных кредитов по льготным программам в ноябре 2023 года для топ-10 регионов по количеству выдач. Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным. Доля выдач по программе «Господдержка» показана зелёным, «Семейная ипотека» — голубым, «IT-ипотека» — фиолетовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по указанным льготным программам
Количество выданных кредитов по льготным программам в ноябре 2023 года для топ-10 регионов по количеству выдач. Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным. Доля выдач по программе «Господдержка» показана зелёным, «Семейная ипотека» — голубым, «IT-ипотека» — фиолетовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по указанным льготным программам

В ноябре востребованность льготной ипотеки остаётся высокой: количество выдач составило 69,3 тыс. (+2,1% с октября).

Аналитики Домклик отмечают, что процент льготной ипотеки в общем числе выдач вырос практически во всех субъектах РФ. Больше всего этот показатель увеличился в Республике Калмыкия (+11,5 процентных пункта), Саратовской области (+10,9 п. п.) и Республике Дагестан (+10,2 п. п.). Среди крупнейших регионов отличились Волгоградская область (+10,1 п. п.), Омская область (7,4 п. п.) и Пермский край (+7,3 п. п.).

Самой популярной программой осталась «Господдержка»: её доля в общем числе выдач составила 26,1% (+1,9 п. п. с октября). Самый высокий процент выданных кредитов наблюдался в Республике Тыва (56,7%), Тульской области (37,3%) и Санкт-Петербурге (35,5%).

При этом процент выдач по «Семейной ипотеке» в ноябре практически сравнялся с долей «Господдержки»: на программу приходится 25,3% всех сделок (+2,9 п. п. с октября). Наиболее высокий спрос был отмечен в Республике Адыгея (35,5%), Тюменской области (34,9%) и Краснодарском крае (34,8%).

Что касается «IT-ипотеки», доля выданных кредитов по программе в общем объёме сделок побила исторический рекорд: 2,4% от всех сделок (+0,4 п. п. с октября). Максимальные показатели по-прежнему фиксируются в Москве (7%) и Санкт-Петербурге (5,7%), на третьем месте — Томская область (4,7%).

Востребованность «Дальневосточной ипотеки» также не снижается. Более того, в ноябре её доля достигла наибольшего значения за весь 2023 год — 2,4% (+0,2 п. п. с октября). Лидерами по спросу в ноябре стали Республика Саха (Якутия) (54,4%), Магаданская область (51,1%) и Республика Бурятия (43,5%).

Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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