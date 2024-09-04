В Сбере дали прогноз по ключевой ставке
Если Центробанк повысит ключевую ставку на ближайшем заседании 13 сентября, то максимум до 19-20%. Так считает старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.
«Может быть повышение ставки — точно мы не ждем снижения. Думаю, равные шансы на сохранение или на повышение», — сказал он РБК.
По словам Скворцова, потребительский спрос уже замедляется, и это заметно по ипотеке, в меньшей степени — по потребительскому кредитованию.
«Госпрограммы "закручиваются", по каким-то лимиты заканчиваются, по каким-то наша маржинальность сильно снизилась после переоценки денежного рынка. ВВП замедляется. В общем, все признаки того, что политика (ЦБ и правительства — ред.) действует, есть», — объяснил он.
При этом повышение ставки для рынка не будет шоком, отметил старший вице-президент Сбера. По словам Скворцова, они уже заложили в свои продукты возможное увеличение показателя.
«Если ставку повысят, то это может быть уровень и 19%, и 20%, вряд ли выше», — полагает он.
Ключевая ставка составляет 18%. Центробанк повысил ее на 2% на прошлом заседании 26 июля.
Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца
Считаю что доходы в обычной семье при настоящих ценах на квартиры и ипотека под 20 процентов это вещи несовместимые. Люди просто себя загонят в кабалу. Приведет такая ситуация что люди будут вынуждены банкротиться.
Лидия К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Где взять 1500000для первоначального взноса???? Это сколько нужно зарабатывать что бы накопить? При зарплате 65000,прокормить семью ,заплатьтить за ком услуги и т.д
Дмитрий А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. В статье рассказываем об условиях получения ипотеки без первого взноса.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Домкликдень добрый. Так там тоже не все так просто . Калькулятор расчитывает что необходимы доход должен быть от 100000тысяч рублей. Ежемесячный платеж 95000.
Дмитрий А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Даже если в 2 раза повысится ставка, ничего не изменится для желающих купить жилье на ипотечные деньги. Ипотека по нынешней базовой ставке никому не нужна. А если ставка будет ещё Выше, то тем более никто не будет оформлять ипотеку. Научимся жить без ипотеки.
Оксана М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
А народ простой вписывается в программу ЦБ?
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