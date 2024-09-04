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Новости
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В Сбере дали прогноз по ключевой ставке

Дата публикации: 04 сен 2024
В Сбере дали прогноз по ключевой ставке

Если Центробанк повысит ключевую ставку на ближайшем заседании 13 сентября, то максимум до 19-20%. Так считает старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.

«Может быть повышение ставки — точно мы не ждем снижения. Думаю, равные шансы на сохранение или на повышение», — сказал он РБК.

По словам Скворцова, потребительский спрос уже замедляется, и это заметно по ипотеке, в меньшей степени — по потребительскому кредитованию.

«Госпрограммы "закручиваются", по каким-то лимиты заканчиваются, по каким-то наша маржинальность сильно снизилась после переоценки денежного рынка. ВВП замедляется. В общем, все признаки того, что политика (ЦБ и правительства — ред.) действует, есть», — объяснил он.

При этом повышение ставки для рынка не будет шоком, отметил старший вице-президент Сбера. По словам Скворцова, они уже заложили в свои продукты возможное увеличение показателя.

«Если ставку повысят, то это может быть уровень и 19%, и 20%, вряд ли выше», — полагает он.

Ключевая ставка составляет 18%. Центробанк повысил ее на 2% на прошлом заседании 26 июля.

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Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца

Новости
Ключевая ставка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии22
Л
Лидия К.
13 сен 2024

Считаю что доходы в обычной семье при настоящих ценах на квартиры и ипотека под 20 процентов это вещи несовместимые. Люди просто себя загонят в кабалу. Приведет такая ситуация что люди будут вынуждены банкротиться.

Домклик
16 сен 2024

Лидия К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Д
Дмитрий А.
10 сен 2024

Где взять 1500000для первоначального взноса???? Это сколько нужно зарабатывать что бы накопить? При зарплате 65000,прокормить семью ,заплатьтить за ком услуги и т.д

Домклик
10 сен 2024

Дмитрий А.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. В статье рассказываем об условиях получения ипотеки без первого взноса.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Д
Дмитрий А.
11 сен 2024

Домкликдень добрый. Так там тоже не все так просто . Калькулятор расчитывает что необходимы доход должен быть от 100000тысяч рублей. Ежемесячный платеж 95000.

Домклик
11 сен 2024

Дмитрий А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

О
Оксана М.
08 сен 2024

Даже если в 2 раза повысится ставка, ничего не изменится для желающих купить жилье на ипотечные деньги. Ипотека по нынешней базовой ставке никому не нужна. А если ставка будет ещё Выше, то тем более никто не будет оформлять ипотеку. Научимся жить без ипотеки.

Домклик
09 сен 2024

Оксана М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

П
Пользователь
06 сен 2024

А народ простой вписывается в программу ЦБ?

Домклик
09 сен 2024

Пользовательздравствуйте! Ваш вопрос вы можете уточнить напрямую на сайте ЦБ: https://www.cbr.ru/faq/

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