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Платить за капремонт домов со спецсчетами нужно будет больше

Дата публикации: 28 янв 2025
Платить за капремонт домов со спецсчетами нужно будет больше

Размер поступлений от взносов на капремонт дома, жители которого копят их на специальном счете, будет составлять минимум 60% вместо 50% от начисленных платежей. Такой закон приняла Госдума.

У граждан есть два варианта формирования фонда капремонта: через регионального оператора и спецсчет. Во втором случае открывается отдельный счет в банке, и жители каждый месяц перечисляют туда деньги. Также они контролируют сроки и объемы ремонтных работ.

Как поясняли авторы соответствующего законопроекта, во многих домах есть проблема недостаточных сборов. Как следствие, там не хватает денег на проведение капитальных работ. В связи с этим депутаты Костромской областной Думы предложили повысить обязательный уровень собираемости взносов, подняв его с 50% до 60%.

Этим же законопроектом предлагается дать правительству право вплоть до 2026 года определять особенности начисления пени за долги по коммуналке и по взносам на капремонт. Как предполагается, благодаря этому пени в 2025-м будут рассчитываться исходя из ставки ЦБ в 9,5%, а не в 21%.

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Новости
Ремонт
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А какой способ формирования фонда капремонта в вашем доме?
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