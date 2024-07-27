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Ключевая ставка в России до конца 2024 года не снизится — прогноз Центробанка
Дата публикации: 27 июл 2024
Новый прогноз Центробанка не предполагает снижения ключевой ставки до конца 2024 года. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
В пятницу, 26 июля, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с декабря прошлого года сразу на 200 б.п., до 18% годовых.
Наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году.
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации
Глава ЦБ также отметила, что совет директоров рассматривал вариант сохранения ставки на уровне 16% и более значительного повышения до 19-20%.
«Мы приняли решение повысить до 18%, но, как я уже сказала, не исключаем дальнейшего повышения. Дальнейшие наши шаги будут зависеть от поступающих данных», — подчеркнула Набиуллина.
Карина Камалова
Автор статьи
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