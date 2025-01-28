Новая Москва стала лидером по спросу на новостройки по итогам 2024 года
Больше всего сделок с недвижимостью в новостройках столицы в прошлом году провели в Новой Москве: на ТиНАО прошлась почти треть всех зарегистрированных договоров долевого участия. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
«Управлением Росреестра по Москве подведены итоги 2024 года по числу регистраций сделок с жилой и нежилой недвижимостью в новостройках среди столичных округов. Абсолютным лидером по количеству оформленных за год договоров долевого участия в строительстве стала Новая Москва с долей 29,5%», — говорится в сообщении.
Так, в Новой Москве зарегистрировали 40,4 тыс. ДДУ. Второе и третье места заняли Западный и Южный административные округа с долей 12,7% и 11,3% договоров. В числовом выражении это 17,4 тыс. и 15,4 тыс. сделок.
В пятерке лидеров также оказались Северо-Западный (9,6%, 13 тыс. договоров) и Юго-Восточный (8,8%, 11,9 тыс.) административные округа.
Меньше всего сделок в новостройках за 2024 год оформили в Зеленоградском и Юго-Западном административных округах, на которые пришлось 0,7% (974 ДДУ) и 3,3% (4 457 ДДУ) соответственно.
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