В России запустят надежный механизм накопления денег на ипотеку
В Госдуму внесли законопроект, направленный на стимулирование жилищных сбережений граждан. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Речь идет о договоре жилищных сбережений, согласно которому банк примет от вкладчика средства, будет начислять на них проценты и по распоряжению гражданина направит их на покупку жилья. Срок подобного договора должен быть более одного года.
В рамках соглашения вкладчик может взять кредит на улучшение жилищные условий на сумму, превышающую размер сбережений.
«В случае заключения договора кредита размер первоначального взноса участника программы жилищных сбережений, как представляется, может составлять 50% и более, что существенно повышает качество кредита и способствует снижению процентной ставки», — указано в пояснительной записке.
Также предусмотрено раздельное страхование средств на основании договора жилищных сбережений. Возмещение в таком случае выплачивается в размере 100% от суммы вклада, но не более 10 млн рублей.
Авторы законопроекта полагают, что это позволит создать надежный банковский механизм накопления и сохранения первоначальных взносов на покупку жилья.
Кроме того, инициатива благоприятно скажется на сберегательной активности граждан, что поспособствует замедлению темпов инфляции, отмечается в документе. При этом, по оценке разработчиков, банки смогут лучше оценить платежеспособность будущих заемщиков.