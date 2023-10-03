Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
777

Названо число россиян, довольных своими жилищными условиями

Дата публикации: 03 окт 2023
Названо число россиян, довольных своими жилищными условиями

Большая часть жителей России (80%) удовлетворены своими жилищными условиями. Противоположного мнения придерживаются 18% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

В 2023 году доля тех, кто вполне доволен своими жилищными условиями, увеличилась более чем в два раза в сравнении с 2005 годом: 50% и 13% соответственно.

Еще 30% — скорее довольны текущими условиями. При этом совсем не удовлетворены положением с жильем 6%, а за вариант «скорее не удовлетворен» проголосовали 12% россиян.

Согласно данным ВЦИОМ, основной причиной недовольства респонденты считают высокие расходы на оплату ЖКУ — 33%, на второй строчке — отсутствие собственного жилья (26%), замыкает тройку — нехватка жилой площади (24%), следом идут: аварийное состояние недвижимости (18%), недостаток комфорта (12%) и плохой район (8%).

Также исследование показало, что 79% опрошенных обеспечены жилой недвижимостью: 46% из них проживают в собственной квартире в многоквартирном доме, 31% имеют собственный дом, 2% — владельцы комнат в коммуналках. При этом доля тех, кто снимает жилье у частного лица, составляет 9%, а по договору социального найма — 3%.

Читайте также: Сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку

Новости
Опрос
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
502K
Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
54K
Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
5M
Хочу купить квартиру. С чего начать?
929K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
29
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
868
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал