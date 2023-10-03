Названо число россиян, довольных своими жилищными условиями
Большая часть жителей России (80%) удовлетворены своими жилищными условиями. Противоположного мнения придерживаются 18% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
В 2023 году доля тех, кто вполне доволен своими жилищными условиями, увеличилась более чем в два раза в сравнении с 2005 годом: 50% и 13% соответственно.
Еще 30% — скорее довольны текущими условиями. При этом совсем не удовлетворены положением с жильем 6%, а за вариант «скорее не удовлетворен» проголосовали 12% россиян.
Согласно данным ВЦИОМ, основной причиной недовольства респонденты считают высокие расходы на оплату ЖКУ — 33%, на второй строчке — отсутствие собственного жилья (26%), замыкает тройку — нехватка жилой площади (24%), следом идут: аварийное состояние недвижимости (18%), недостаток комфорта (12%) и плохой район (8%).
Также исследование показало, что 79% опрошенных обеспечены жилой недвижимостью: 46% из них проживают в собственной квартире в многоквартирном доме, 31% имеют собственный дом, 2% — владельцы комнат в коммуналках. При этом доля тех, кто снимает жилье у частного лица, составляет 9%, а по договору социального найма — 3%.