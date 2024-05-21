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В России увеличат штрафы за плохое качество ЖКУ
Дата публикации: 21 мая 2024
Размер штрафов за предоставление некачественных услуг ЖКХ для коммунальщиков повысят до 100 тыс. руб. Такой законопроект в третьем чтении приняла Госдума.
Под некачественными услугами понимаются грязная вода, отключение света, отопления зимой и так далее.
Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 500 руб. до 1 тыс. руб. для должностных лиц, от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. — для юридических.
Законопроектом же предлагается ввести двухступенчатую систему наказания для ресурсоснабжающих организаций. При первом нарушении должностным лицам будет грозить предупреждение или штраф в 5-10 тыс. руб., юрлицам — 30-50 тыс. руб.
При повторном нарушении он составит 10-30 тыс. руб. и 50-100 тыс. руб. соответственно.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Либо штрафы от 500.000 рублей минимум для юридических лиц и от 100.000 для физических!
Положительно отношусь. Только штрафы нужно гораздо суровее - посадка в тюрьму.
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились мнением)