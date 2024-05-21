Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

В России увеличат штрафы за плохое качество ЖКУ

Дата публикации: 21 мая 2024
В России увеличат штрафы за плохое качество ЖКУ

Размер штрафов за предоставление некачественных услуг ЖКХ для коммунальщиков повысят до 100 тыс. руб. Такой законопроект в третьем чтении приняла Госдума.

Под некачественными услугами понимаются грязная вода, отключение света, отопления зимой и так далее.

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 500 руб. до 1 тыс. руб. для должностных лиц, от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. — для юридических.

Законопроектом же предлагается ввести двухступенчатую систему наказания для ресурсоснабжающих организаций. При первом нарушении должностным лицам будет грозить предупреждение или штраф в 5-10 тыс. руб., юрлицам — 30-50 тыс. руб.

При повторном нарушении он составит 10-30 тыс. руб. и 50-100 тыс. руб. соответственно.

Читайте также: Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
П
Пользователь
24 мая 2024

Либо штрафы от 500.000 рублей минимум для юридических лиц и от 100.000 для физических!

П
Пользователь
22 мая 2024

Положительно отношусь. Только штрафы нужно гораздо суровее - посадка в тюрьму.

Домклик
22 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились мнением)

Рекомендуем
В Госдуме отказались отменять госпошлину для управляющих компаний за иски в суд
1K
Управляющие компании хотят освободить от долгов жильцов-банкротов за ЖКУ
2K
Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%
755
Законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ поддержали в Госдуме
658
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
891
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал