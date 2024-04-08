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Законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ поддержали в Госдуме
Дата публикации: 08 апр 2024
Россиянам хотят дать возможность отказаться от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги, заменив их электронными. Такой законопроект одобрила комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и комитет по строительству и ЖКХ.
Поправки в Жилищный кодекс разработали депутаты Заксобрания Краснодарского края.
«Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме», — цитируют «Известия» заключение комиссии.
Кроме этого, поправки решат проблему несовпадения адреса проживания человека с адресом жилого помещения, за которое выставляют счет за ЖКУ.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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