Управляющие компании хотят освободить от долгов жильцов-банкротов за ЖКУ
С управляющих компаний предлагают снять обязанность по уплате долгов собственников-банкротов за коммунальные услуги. Такой законопроект внесен в Госдуму.
По закону с граждан, признанных банкротами, долг за ЖКУ списывается. Если у собственника заключен договор на поставку услуг напрямую с ресурсоснабжающей организацией, она аннулирует эту задолженность по обращению.
Если же с управляющей компанией, то долг должна списать она. При этом c УК обязанность по оплате счета никто не снимает, что, по мнению авторов документа, является «необоснованной нагрузкой».
Согласно законопроекту, если суд признал гражданина банкротом, а его задолженность безнадежной (или освободил от уплаты долга), управляющая компания не будет погашать накопившиеся счета за коммунальные услуги, в том числе за ТКО.
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