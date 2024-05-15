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Новости
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Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%

Дата публикации: 15 мая 2024
Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%

Депутаты предлагают установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ для всех регионов. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей порог не должен превышать 10% от доходов, для остальных россиян — 15%. Об этом пишут «Известия».

Законопроект с поправками в Жилищный кодекс 15 мая должны внести в Госдуму.

Такой стандарт определяют сами регионы, и в большинстве из них максимально допустимая доля трат на оплату ЖКУ в общем доходе семьи составляет 22%. Но в ряде субъектов она ниже. Например, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Если россияне платят больше, им положена льгота.

Депутаты объяснили инициативу ростом долгов граждан за коммуналку и повышением тарифов. В связи с этим, как они считают, нужно установить единый стандарт, расширить категории россиян, которые могут получить субсидии на оплату ЖКУ и пересмотреть планку дохода семьи, которая позволяет обращаться за такой помощью.

«Создается парадоксальная ситуация, когда в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату ЖКУ больше, чем в субъектах с более высоким уровнем жизни», — приводит газета слова авторов документа.

В пресс-службе Минфина, в свою очередь, сообщили, что законопроект находится на рассмотрении в министерстве. Также там отметили, что такие нововведения могут увеличить нагрузку на бюджеты регионов.

Читайте также: Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
16 мая 2024

Во 1 - не нужно никого уравнивать, жители замкадья естественно должны жить хуже по ряду объективных причин. Во 2 - не нужно выделять прослойку из многодетных! Тогда уж дайти те же самые права и льготы тем, кто мать/батя одиночка, тем, кто не хочет детей, тем кто не хочет семью!

Домклик
17 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением)

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