Максимальную долю расходов на ЖКХ предложили снизить до 15%
Депутаты предлагают установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ для всех регионов. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей порог не должен превышать 10% от доходов, для остальных россиян — 15%. Об этом пишут «Известия».
Законопроект с поправками в Жилищный кодекс 15 мая должны внести в Госдуму.
Такой стандарт определяют сами регионы, и в большинстве из них максимально допустимая доля трат на оплату ЖКУ в общем доходе семьи составляет 22%. Но в ряде субъектов она ниже. Например, в Москве — 10%, в Санкт-Петербурге — 14%. Если россияне платят больше, им положена льгота.
Депутаты объяснили инициативу ростом долгов граждан за коммуналку и повышением тарифов. В связи с этим, как они считают, нужно установить единый стандарт, расширить категории россиян, которые могут получить субсидии на оплату ЖКУ и пересмотреть планку дохода семьи, которая позволяет обращаться за такой помощью.
«Создается парадоксальная ситуация, когда в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату ЖКУ больше, чем в субъектах с более высоким уровнем жизни», — приводит газета слова авторов документа.
В пресс-службе Минфина, в свою очередь, сообщили, что законопроект находится на рассмотрении в министерстве. Также там отметили, что такие нововведения могут увеличить нагрузку на бюджеты регионов.
Во 1 - не нужно никого уравнивать, жители замкадья естественно должны жить хуже по ряду объективных причин. Во 2 - не нужно выделять прослойку из многодетных! Тогда уж дайти те же самые права и льготы тем, кто мать/батя одиночка, тем, кто не хочет детей, тем кто не хочет семью!
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