Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

В России утвердили среднюю цену «квадрата» жилья на четвертый квартал

Новости
30 сен 2024
4K
В России утвердили среднюю цену «квадрата» жилья на четвертый квартал

Минстрой России установил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на четвертый квартал 2024 года. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат и льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Самое высокое значение утвердили для Чукотки — 233,7 тыс. руб. за «квадрат», Ямало-Ненецкого автономного округа — 179,3 тыс. руб. (+2,4 тыс. руб. относительно третьего квартала), Москвы — 177,9 тыс. руб. (+6,2 тыс. руб.), Краснодарского края — 166,2 тыс. руб. (+6,7 тыс. руб.), а также Санкт-Петербурга — 165,3 тыс. руб.

Стоимость 1 кв. м на Чукотке и в Санкт-Петербурге по сравнению с третьим кварталом не изменилась.

Меньше всего квадратный метр жилья в четвертом квартале будет стоить в Ингушетии — 56,5 тыс. руб. (+1,5 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии — 61,9 тыс. руб., Калмыкии — 73,2 тыс. руб. (+1,6 тыс. руб.), Оренбургской области — 75,5 тыс. руб. (+1,8 тыс. руб.), Чечне и Северной Осетии — 76 тыс. руб. (+4 тыс. руб. и -1,3 тыс. руб. соответственно).

Минстрой впервые установил цену «квадрата» для части территории Ханты-Мансийского автономного округа, которая входит в Арктическую зону РФ. Она составляет 128,1 тыс. руб. На остальной территории округа стоимость равна 115,8 тыс. руб.

Материалы по теме:

Инструкция: как купить квартиру в ипотеку

Новости
Курс недвижимости
Недвижимость
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Стоимость недвижимости на первичном рынке — аналитики Домклик подвели итоги третьего квартала
25 сен 2024
4K
Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем
24 сен 2024
50K
В 2024 году средняя стоимость апартаментов по России составила 7,6 млн рублей – исследование Домклик
20 сен 2024
481
Стоимость кв. м на вторичке снизилась до 130 тысяч рублей – исследование Домклик
26 сен 2024
7K
Актуальное
Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
688
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
46
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
3K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости