В России утвердили среднюю цену «квадрата» жилья на четвертый квартал
Минстрой России установил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на четвертый квартал 2024 года. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат и льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.
Самое высокое значение утвердили для Чукотки — 233,7 тыс. руб. за «квадрат», Ямало-Ненецкого автономного округа — 179,3 тыс. руб. (+2,4 тыс. руб. относительно третьего квартала), Москвы — 177,9 тыс. руб. (+6,2 тыс. руб.), Краснодарского края — 166,2 тыс. руб. (+6,7 тыс. руб.), а также Санкт-Петербурга — 165,3 тыс. руб.
Стоимость 1 кв. м на Чукотке и в Санкт-Петербурге по сравнению с третьим кварталом не изменилась.
Меньше всего квадратный метр жилья в четвертом квартале будет стоить в Ингушетии — 56,5 тыс. руб. (+1,5 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии — 61,9 тыс. руб., Калмыкии — 73,2 тыс. руб. (+1,6 тыс. руб.), Оренбургской области — 75,5 тыс. руб. (+1,8 тыс. руб.), Чечне и Северной Осетии — 76 тыс. руб. (+4 тыс. руб. и -1,3 тыс. руб. соответственно).
Минстрой впервые установил цену «квадрата» для части территории Ханты-Мансийского автономного округа, которая входит в Арктическую зону РФ. Она составляет 128,1 тыс. руб. На остальной территории округа стоимость равна 115,8 тыс. руб.
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