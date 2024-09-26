Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Стоимость кв. м на вторичке снизилась до 130 тысяч рублей – исследование Домклик

Новости
26 сен 2024
7K
Стоимость кв. м на вторичке снизилась до 130 тысяч рублей – исследование Домклик
Содержание

В 2023 году было принято множество мер, оказавших существенное влияние на вторичный рынок жилья. Среди наиболее весомых факторов – рост ключевой ставки Центрального Банка до заградительного для ипотеки уровня, а также введение макропруденциальных надбавок по ипотечным кредитам. Несмотря на замедление потребительского спроса, ужесточение денежно-кредитных условий продолжается.

В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассказали о том, что сегодня происходит с ценами на готовые квартиры в крупнейших регионах страны. В материале также подробно изучена квартальная динамика стоимости квадратного метра в зависимости от количества комнат и возраста жилья.

К концу третьего квартала стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир снизилась на 1,7% до – 130 тыс. руб.

Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в крупнейших регионах и по РФ. Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало сентября 2024 года. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в июле 2024 года (начало третьего квартала) обозначено цифрами у основания столбцов.
Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в крупнейших регионах и по РФ. Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало сентября 2024 года. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в июле 2024 года (начало третьего квартала) обозначено цифрами у основания столбцов.

Согласно данным сайта Домклик, в третьем квартале стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир опустилась до 130 тыс рублей. По отношению к началу квартала снижение составило 1,7%.

Анализ квартальной динамики стоимости показал, что даже в условиях продолжающегося роста ключевой ставки продавцы по-прежнему не готовы к значительному снижению цен в объявлении: с июля медианная стоимость кв. м уменьшилась всего на 1,7%. Динамика среднего дисконта также не демонстрирует явного роста.

Между тем количество собственников, предпочитающих занять выжидательную позицию и перейти на рынок аренды, увеличивается. Об этом говорит объем рынка предложения: темп сокращения количества выставленных на продажу квартир остается стабильным на протяжении последних двух кварталов (во втором квартале – 4,5%, в третьем – 5%).

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Что касается крупнейших регионов России, то по отношению к началу июля цены на вторичное жилье изменились слабо: во всех рассмотренных субъектах колебания не превышают 2%. Как видно из графика, наибольшее снижение стоимости произошло в Москве (-1,6%), Новосибирской области (-1,2%) и Республике Татарстан (-0,9%).

Из выделенных регионов увеличение стоимости квадратного метра наблюдается в Воронежской (1,9%), Нижегородской и Ростовской областях (по 1,6%).

Динамика цен на готовые квартиры по сегментам: быстрее всего дешевеют крупногабаритные квартиры

Как и в случае новостроек, на рынке готового жилья РФ в большей степени распространены однокомнатные и двухкомнатные квартиры: на них приходится 31,7% и 35,5% соответственно. Далее идут трехкомнатные квартиры: их доля составляет 21,5%. Доля студий – заметно меньше: около 7%. На крупногабаритное жилье (4 комнаты и более) приходится около 4% от общего количества предложений по стране.

Самая низкая медианная стоимость квадратного метра отмечена в сегменте трехкомнатных квартир – 116 тыс. рублей. Немного дороже – в однокомнатных и двухкомнатных квартирах: 121 и 136 тыс. рублей соответственно. Самая высокая стоимость квадратного метра отмечена в сегменте студий – 182 тыс. рублей.

Несмотря на столь значительные расхождения, снижение стоимости отмечено во всех перечисленных сегментах. Однако выделяются крупногабаритные квартиры (4 комнаты и более): здесь снижение за несколько месяцев составило 7%, в то время как в других сегментах – до 2,1%.

Также стоит сказать про студии, где за квартал снижение медианной стоимости кв. м составило всего 0,8%.  

Динамика стоимости квартир в зависимости от возраста жилья

С точки зрения распространенности на рынке предложения готовое жилье можно разделить на две группы:

  • Возрастное жилье: квартиры в домах, построенных с 1960-1990 гг. На эту группу приходится порядка 44% всего рынка. Стоимость кв. м относительно невысокая – до 112 тыс. руб.
  • Новое жилье: квартиры в домах, построенных после 2010 года. Группа занимает 35% рынка предложения. Данный сегмент является наиболее дорогостоящим: стоимость кв. м составляет более 150 тыс. руб.

Что касается динамики стоимости кв. м по отдельным возрастным группам, то за квартал сильнее всего подешевели квартиры в домах, построенных в 2000 годы: -2,5%. Относительно высокий темп спада цен также отмечен у жилья 1960 годов (-1,9%) и 1970 годов (-1,8%).

Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Вторичное жилье
Актуальное
Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
688
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
46
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
3K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости