Стоимость кв. м на вторичке снизилась до 130 тысяч рублей – исследование Домклик
В 2023 году было принято множество мер, оказавших существенное влияние на вторичный рынок жилья. Среди наиболее весомых факторов – рост ключевой ставки Центрального Банка до заградительного для ипотеки уровня, а также введение макропруденциальных надбавок по ипотечным кредитам. Несмотря на замедление потребительского спроса, ужесточение денежно-кредитных условий продолжается.
В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассказали о том, что сегодня происходит с ценами на готовые квартиры в крупнейших регионах страны. В материале также подробно изучена квартальная динамика стоимости квадратного метра в зависимости от количества комнат и возраста жилья.
К концу третьего квартала стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир снизилась на 1,7% до – 130 тыс. руб.
Согласно данным сайта Домклик, в третьем квартале стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир опустилась до 130 тыс рублей. По отношению к началу квартала снижение составило 1,7%.
Анализ квартальной динамики стоимости показал, что даже в условиях продолжающегося роста ключевой ставки продавцы по-прежнему не готовы к значительному снижению цен в объявлении: с июля медианная стоимость кв. м уменьшилась всего на 1,7%. Динамика среднего дисконта также не демонстрирует явного роста.
Между тем количество собственников, предпочитающих занять выжидательную позицию и перейти на рынок аренды, увеличивается. Об этом говорит объем рынка предложения: темп сокращения количества выставленных на продажу квартир остается стабильным на протяжении последних двух кварталов (во втором квартале – 4,5%, в третьем – 5%).
Что касается крупнейших регионов России, то по отношению к началу июля цены на вторичное жилье изменились слабо: во всех рассмотренных субъектах колебания не превышают 2%. Как видно из графика, наибольшее снижение стоимости произошло в Москве (-1,6%), Новосибирской области (-1,2%) и Республике Татарстан (-0,9%).
Из выделенных регионов увеличение стоимости квадратного метра наблюдается в Воронежской (1,9%), Нижегородской и Ростовской областях (по 1,6%).
Динамика цен на готовые квартиры по сегментам: быстрее всего дешевеют крупногабаритные квартиры
Как и в случае новостроек, на рынке готового жилья РФ в большей степени распространены однокомнатные и двухкомнатные квартиры: на них приходится 31,7% и 35,5% соответственно. Далее идут трехкомнатные квартиры: их доля составляет 21,5%. Доля студий – заметно меньше: около 7%. На крупногабаритное жилье (4 комнаты и более) приходится около 4% от общего количества предложений по стране.
Самая низкая медианная стоимость квадратного метра отмечена в сегменте трехкомнатных квартир – 116 тыс. рублей. Немного дороже – в однокомнатных и двухкомнатных квартирах: 121 и 136 тыс. рублей соответственно. Самая высокая стоимость квадратного метра отмечена в сегменте студий – 182 тыс. рублей.
Несмотря на столь значительные расхождения, снижение стоимости отмечено во всех перечисленных сегментах. Однако выделяются крупногабаритные квартиры (4 комнаты и более): здесь снижение за несколько месяцев составило 7%, в то время как в других сегментах – до 2,1%.
Также стоит сказать про студии, где за квартал снижение медианной стоимости кв. м составило всего 0,8%.
Динамика стоимости квартир в зависимости от возраста жилья
С точки зрения распространенности на рынке предложения готовое жилье можно разделить на две группы:
- Возрастное жилье: квартиры в домах, построенных с 1960-1990 гг. На эту группу приходится порядка 44% всего рынка. Стоимость кв. м относительно невысокая – до 112 тыс. руб.
- Новое жилье: квартиры в домах, построенных после 2010 года. Группа занимает 35% рынка предложения. Данный сегмент является наиболее дорогостоящим: стоимость кв. м составляет более 150 тыс. руб.
Что касается динамики стоимости кв. м по отдельным возрастным группам, то за квартал сильнее всего подешевели квартиры в домах, построенных в 2000 годы: -2,5%. Относительно высокий темп спада цен также отмечен у жилья 1960 годов (-1,9%) и 1970 годов (-1,8%).