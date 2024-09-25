Стоимость недвижимости на первичном рынке — аналитики Домклик подвели итоги третьего квартала
На протяжении всего третьего квартала рынок первичного жилья находится в активной фазе трансформации после отмены одной из ключевых программ льготного ипотечного кредитования «Господдержка-2020» и существенного ужесточения условий выдачи «Семейной ипотеки».
В своем новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассказали, как столь значимые нововведения сказываются на стоимости строящегося жилья. В исследовании подробно изучена динамика цены за квадратный метр в крупнейших регионах страны с июня по сентябрь. Также рассмотрены различные сегменты новостроек: студии, малогабаритные и крупногабаритные квартиры.
Стоимость квадратного метра в новостройках в крупнейших регионах
Несмотря на закономерное охлаждение спроса на льготную ипотеку, новостройки не подешевели. В третьем квартале медианная стоимость квадратного метра в стране выросла на 1,8% и достигла 186 тыс. рублей. Объём предложения при этом снизился на 2,3%.
По мнению аналитиков Домклик, восходящая динамика является следствием по-прежнему высокого интереса населения к льготным ипотечным программам. Так, несмотря на повышение адресности ипотеки с господдержкой, в августе процент выдач на льготных условиях в сегменте новостроек вновь повысился до 95% (с 93% в июле).
Отсутствие видимого спада уровня цен в значительной мере связано с неопределенностью по поводу финансирования «Семейной ипотеки»: множество заявлений о том, что лимиты в скором времени будут исчерпаны и что выдачи по программе будут остановлены, привело к очередной волне спроса. Так, в сентябре среднее количество выдач в неделю по госпрограммам составило около 6,6 тысяч, в то время как в августе показатель был на уровне 5,5 тысяч.
Если рассматривать квартальную динамику изменения цены за кв. м по крупнейшим регионам, то можно увидеть, что однозначного тренда на рынке первичного жилья пока нет. Примерно в половине мегаполисов средняя стоимость квадратного метра в третьем квартале снизилась, сильнее всего — в Красноярском крае (-6,6%), Омской (-4,1%) и Нижегородской (-4,0%) областях.
В столичных регионах также наметилась тенденция плавного снижения цен на новостройки: Москва (-0,5%), Московская область (-2,3%), Санкт-Петербург (-2,6%). Аналитики связывают корректировку стоимости кв м с существенными ограничениями в обновленных условиях по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке».
В лидерах по росту стоимости — Республика Башкортостан (+10,4%), Челябинская (+8,6%) и Самарская (+8,4%) области. Причём в Республике Башкортостан и Челябинской области предложение на первичном рынке в третьем квартале снизилось сильнее всего — на 15% и 26% соответственно (в большинстве крупнейших регионов — до 10%). Так что, можно предположить, что рост цены в этих регионах обусловлен эффектом «вымывания» недорогих предложений.
Динамика стоимости цен на новостройки по сегментам
На рынке предложения в новостройках в России больше всего распространены однокомнатные и двухкомнатные квартиры — 38,5% и 33,2% соответственно. Доля трёхкомнатного жилья — 14%, студий — 13%, квартир с четырьмя и более комнатами — 2%.
Исследование также показало, что в наиболее массовых сегментах — однокомнатных и двухкомнатных квартирах — квадратный метр значительно дешевле, чем в студиях и четырёхкомнатных квартирах. Самый дешёвый квадратный метр — в трёхкомнатных квартирах.
Такая ситуация определяет и различную квартальную динамику стоимости. Подешевели наименее распространённые типы квартир: студии — на 0,3%, крупногабаритные квартиры — на 0,7%. В одно-, двух- и трёхкомнатных квартирах рост составил 1,2%, 2,8% и 2,5% соответственно. Подорожание двух- и трёхкомнатных квартир может быть связано с повышенным спросом на «Семейную ипотеку».
А где в статистике Тюменская область?
Александр Т.здравствуйте! Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало сентября 2024 года.
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