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Стоимость недвижимости на первичном рынке — аналитики Домклик подвели итоги третьего квартала

Дата публикации: 25 сен 2024
Стоимость недвижимости на первичном рынке — аналитики Домклик подвели итоги третьего квартала
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На протяжении всего третьего квартала рынок первичного жилья находится в активной фазе трансформации после отмены одной из ключевых программ льготного ипотечного кредитования «Господдержка-2020» и существенного ужесточения условий выдачи «Семейной ипотеки».

В своем новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассказали, как столь значимые нововведения сказываются на стоимости строящегося жилья. В исследовании подробно изучена динамика цены за квадратный метр в крупнейших регионах страны с июня по сентябрь. Также рассмотрены различные сегменты новостроек: студии, малогабаритные и крупногабаритные квартиры.

Стоимость квадратного метра в новостройках в крупнейших регионах

Несмотря на закономерное охлаждение спроса на льготную ипотеку, новостройки не подешевели. В третьем квартале медианная стоимость квадратного метра в стране выросла на 1,8% и достигла 186 тыс. рублей. Объём предложения при этом снизился на 2,3%.

По мнению аналитиков Домклик, восходящая динамика является следствием по-прежнему высокого интереса населения к льготным ипотечным программам. Так, несмотря на повышение адресности ипотеки с господдержкой, в августе процент выдач на льготных условиях в сегменте новостроек вновь повысился до 95% (с 93% в июле).

Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в крупнейших регионах страны и по России в целом. Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало сентября 2024 года. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в начале июля 2024 года обозначено цифрами у основания столбцов.
Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в крупнейших регионах страны и по России в целом. Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало сентября 2024 года. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в начале июля 2024 года обозначено цифрами у основания столбцов.

Отсутствие видимого спада уровня цен в значительной мере связано с неопределенностью по поводу финансирования «Семейной ипотеки»: множество заявлений о том, что лимиты в скором времени будут исчерпаны и что выдачи по программе будут остановлены, привело к очередной волне спроса. Так, в сентябре среднее количество выдач в неделю по госпрограммам составило около 6,6 тысяч, в то время как в августе показатель был на уровне 5,5 тысяч.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Если рассматривать квартальную динамику изменения цены за кв. м по крупнейшим регионам, то можно увидеть, что однозначного тренда на рынке первичного жилья пока нет. Примерно в половине мегаполисов средняя стоимость квадратного метра в третьем квартале снизилась, сильнее всего — в Красноярском крае (-6,6%), Омской (-4,1%) и Нижегородской (-4,0%) областях.

В столичных регионах также наметилась тенденция плавного снижения цен на новостройки: Москва (-0,5%), Московская область (-2,3%), Санкт-Петербург (-2,6%). Аналитики связывают корректировку стоимости кв м с существенными ограничениями в обновленных условиях по «Семейной ипотеке» и «IT-ипотеке».

В лидерах по росту стоимости — Республика Башкортостан (+10,4%), Челябинская (+8,6%) и Самарская (+8,4%) области. Причём в Республике Башкортостан и Челябинской области предложение на первичном рынке в третьем квартале снизилось сильнее всего — на 15% и 26% соответственно (в большинстве крупнейших регионов — до 10%). Так что, можно предположить, что рост цены в этих регионах обусловлен эффектом «вымывания» недорогих предложений.

Динамика стоимости цен на новостройки по сегментам

На рынке предложения в новостройках в России больше всего распространены однокомнатные и двухкомнатные квартиры — 38,5% и 33,2% соответственно. Доля трёхкомнатного жилья — 14%, студий — 13%, квартир с четырьмя и более комнатами — 2%.
На рынке предложения в новостройках в России больше всего распространены однокомнатные и двухкомнатные квартиры — 38,5% и 33,2% соответственно. Доля трёхкомнатного жилья — 14%, студий — 13%, квартир с четырьмя и более комнатами — 2%.

На рынке предложения в новостройках в России больше всего распространены однокомнатные и двухкомнатные квартиры — 38,5% и 33,2% соответственно. Доля трёхкомнатного жилья — 14%, студий — 13%, квартир с четырьмя и более комнатами — 2%.

Исследование также показало, что в наиболее массовых сегментах — однокомнатных и двухкомнатных квартирах — квадратный метр значительно дешевле, чем в студиях и четырёхкомнатных квартирах. Самый дешёвый квадратный метр — в трёхкомнатных квартирах.

Такая ситуация определяет и различную квартальную динамику стоимости. Подешевели наименее распространённые типы квартир: студии — на 0,3%, крупногабаритные квартиры — на 0,7%. В одно-, двух- и трёхкомнатных квартирах рост составил 1,2%, 2,8% и 2,5% соответственно. Подорожание двух- и трёхкомнатных квартир может быть связано с повышенным спросом на «Семейную ипотеку».

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Комментарии2
А
Александр Т.
27 сен 2024

А где в статистике Тюменская область?

Домклик
27 сен 2024

Александр Т.здравствуйте! Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало сентября 2024 года.

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