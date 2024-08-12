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В России утвердили правила размещения интернет-оборудования в домах

Дата публикации: 12 авг 2024
В России утвердили правила размещения интернет-оборудования в домах

Провайдеры и управляющие компании при установке интернет-оборудования в многоквартирных домах будут взаимодействовать по единым правилам. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В апреле этого года президент Владимир Путин подписал закон о свободном доступе интернет-провайдеров в МКД. Согласно ему, оператор связи сможет зайти в дом, если с ним заключит договор хотя бы один владелец жилья. Раньше для этого проводили общее собрание собственников, причем набрать нужно было две трети их голосов.

Кроме этого, провайдеру больше не нужно платить за размещение оборудования в многоквартирных домах, но необходимо за электроэнергию, которую расходует его оборудование.

В постановлении кабмина же прописаны технические требования к размещению оборудования и порядок действий УК и провайдеров при его установке и демонтаже.

Например, провайдер должен соблюдать закон о тишине, сохранность и чистоту общего имущества; возместить расходы на устранение нанесенных повреждений либо устранить их своими силами.

Со своей стороны, управляющая компания обязана в том числе дать доступ оператору к техническим помещениям, подвалам, стоякам, чердакам и крышам. А также уведомить его о возникновении в доме аварийной ситуации, которая может повлиять на работу оборудования, и принять меры для устранения ее последствий.

«Утвержденные правила позволят упростить разрешение споров между управляющими компаниями, интернет-провайдерами и жильцами, проживающими в доме», — говорится в сообщении на сайте правительства.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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