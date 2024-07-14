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Новости
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Реестр о состоянии лифтов в жилых домах создадут в России

Дата публикации: 14 июл 2024
Реестр о состоянии лифтов в жилых домах создадут в России

Цифровой реестр сведений в области лифтового хозяйства может появиться в России. Его разработкой займётся Минстрой. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Михайлик.

«Мы не понимаем, что у нас сегодня на руках есть, не понимаем изношенность лифтов, сколько у нас производства по лифтам, как это контролируется. <...> Наша задача — сформировать тот самый реестр сведений, который будет освещать эти вопросы», — сказал Михайлик на заседании секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По его словам, отсутствие нужных сведений затрудняет работу всех участников рынка: от федеральных органов исполнительной власти до производителей, потребителей и застройщиков. Создание такого реестра может решить эту проблему.

Предполагается, что реестр также повысит прозрачность отрасли лифтового хозяйства и безопасность для жителей, которые при желании смогут получить информацию о состоянии лифтов в их доме.

Ранее в Минстрое сообщили, что в многоквартирных домах России нужно заменить 78,4 тыс. лифтов.

Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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